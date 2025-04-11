إيلاف من لندن: أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه تم اعتراض مسيّرة يمنية قرب البحر الميت في المجال الجوي الأردني قبل وصولها إلى إسرائيل اليوم الجمعة.

وبين المصدر الأردني أنّ سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها الطائرة ولم يُحدِث أيّ ضررِ بالأرواح، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية وفرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق وبدأت بالكشف على موقع الحادث.

ومن جهته، صرّح مصدر أردني رسمي مساء اليوم الجمعة، بأن جسمًا طائرًا غير معروف سقط داخل الأراضي الأردنية وتحديدًا في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المناطق المجاورة وسُمع دوي انفجار في الموقع.

وأكد المصدر أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تعاملت بسرعة مع الموقف، حيث توجهت على الفور كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وتمت السيطرة على النيران، كما وصل فريق من سلاح الهندسة الملكي لفحص الموقع وتقييم طبيعة الحادث.