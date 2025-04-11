إيلاف من باريس : زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة ، الجناح المغربي بمعرض الكتاب بباريس، والذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف.

وكان في مقدمة مستقبلي ماكرون، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي ، محمد المهدي بنسعيد، وسفيرة المغرب بفرنسا سميرة سيطايل، ولطيفة مفتقر مندوبة الجناح المغربي ومديرة أرشيف المغرب، والتي قدمت عددا من الشروحات حول الجناح المغربي وأهم مكوناته.

وأمام الرئيس ماكرون، جرى عزف النشيدين الوطنيين الفرنسي والمغربي بأداء من الفنانة المغربية نبيلة معن.

وزار الرئيس الفرنسي ايضا أروقة الجناح المغربي الذي يضم معرض خرائط ووثائق تبرز الأرشيف المغربي، وما تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة الأميرة لالة حسناء من جهود في مجال الكتاب، فضلا عن فضاء العارضين المغاربة الذين قدموا مختلف المنشورات التي تهم الثقافة المغربية والآدب المغربي، كما شملت زيارة الرئيس الفرنسي، فضاء الأطفال.

و في تصريح للصحافة أعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته وفخره باستقبال المغرب ضيف شرف هذه الدورة، مشيدا بمتانة العلاقات المغربية - الفرنسية ومقدما جزيل شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

واعتبر الرئيس ماكرون حضور المغرب بناشريه ومثقفيه سيعزز من التبادل الثقافي والحوار بين النخبة الثقافية المغربية والفرنسية.