إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة و 16 عاما في السجن، على مجرم متسلسل محترف، مُدان بـ 189 جريمة، قتل سائق سيارة أجرة رفض إعطائه سيجارة.

وكان ستيفن غريغ (47 عاما) دفع سائق سيارة الأجرة مارك وارد إلى أسفل منحدر عشبي، ثم ركله وداس على رأسه مرارًا وتكرارًا في 6 أبريل/نيسان 2022، قبل أن يتركه في العراء بجراحه.

وتوفي مارك وارد بعد عام تقريبًا من يوم الاعتداء الذي شنّه غريغ، مما جعله بحاجة إلى رعاية مستمرة.

وأدى الاعتداء إلى عواقب وخيمة على السيد وارد، الذي أصبح بحاجة إلى رعاية مستمرة بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس جعلته غير قادر على الكلام أو هضم الطعام بشكل سليم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، نُقل من المستشفى إلى مركز إعادة تأهيل إصابات الدماغ، حيث شُخّص بأنه يعاني من "ضعف إدراكي شديد".

وتوفي السيد وارد، البالغ من العمر آنذاك 55 عامًا، في مستشفى ناينويلز في أبريل 2023، أي بعد 364 يومًا بالضبط من الاعتداء، وبعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم على جريج بالتهمة الأصلية.

وكان حُكم على غريغ بالسجن في يناير 2023 لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر بعد اعترافه بالاعتداء على السيد وارد، البالغ من العمر 55 عامًا، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وتشوهات دائمة وإعاقة، وتهديد حياته في الاعتداء الذي وقع في طريق كوبر أنجوس، دندي.

ولكن بعد وفاة الضحية، رفعت النيابة العامة دعوى قضائية جديدة ضد جريج، متهمةً إياه بالقتل.

وأنكر غريغ قتل ضحيته، لكنه أُدين بالجريمة في محاكمة سابقة هذا العام بعد أن رفضت هيئة المحلفين ادعائه بإدانته بجريمة القتل غير العمد.

وأُطلق سراح غريغ بموجب خمسة أوامر إفراج بكفالة منفصلة في محكمة شرطة دندي عندما نفذ الاعتداء المميت.

قرار القاضية

وقالت القاضية الليدي درومود لغريغ في المحكمة العليا في إدنبرة في اسكوتلندا: "لقد أدانتك هيئة المحلفين بقتل مارك وارد. "كانت الظروف أنك والسيد وارد لم تلتقيا من قبل. في 6 أبريل 2022، كنت تحت تأثير المخدرات."

قالت الليدي دروموند: "لقد قابلت السيد وارد، وهو سائق سيارة أجرة. كان يقف بجانب نقطة شحن كهربائية لشحن سيارته الأجرة. طلبت منه سيجارة فرفض."

وأضافت: ثم دفع غريغ ضحيته إلى أسفل جسر، وضرب رأسه قبل أن يركل السيد وارد ويدوس عليه.

وقالت الليدي دروموند: "ثم انصرفت على الفور دون توقف أو إبداء أي اهتمام به."

وقالت القاضية إنه بعد إصابة الرأس الرضحية التي تعرض لها الضحية، أصبح معتمدًا كليًا على الرعاية على مدار الساعة، واضطر إلى التغذية عبر أنبوب.

وأضافت أن الإصابات التي تعرض لها، ووفاته اللاحقة، كان لهما "أثر مدمر" على أقارب المتوفى، الذي كان رجلاً محبوبًا.

يشار إلى أنه تراكم لدى غريغ 189 إدانة سابقة منذ سن السادسة عشرة، بما في ذلك إدانات بالاعتداء.