أفادت الّلجنة الدولية للصليب الأحمر أن السلطات الإسرائيلية تحتجز مسعفاً فلسطينياً مفقوداً منذ الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 15 عاملاً في القطاع الطبي في جنوب غزة قبل ثلاثة أسابيع.

وأكدت الّلجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أنها "تلقت معلومات" تفيد بأن المسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسعد النصاصرة محتجز "في مكان تابع لإسرائيل".

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية "اختطفت النصاصرة قسراً عقب الهجوم"، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً.

في حين أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد اعتقاله، صرح متحدث باسمه بأنه على دراية بالادعاء المتعلق بمكان تواجده.

عُثر على جثث ثمانية من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وستة من أفراد الدفاع المدني، وموظف تابع للأمم المتحدة، مدفونين في قبور ضحلة على مشارف رفح، وذلك بعد أسبوع من تعرض قافلتهم لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية هناك في 23 مارس/آذار الماضي.

ونجا مسعف آخر من الهلال الأحمر الفلسطيني، وقال إن القوات الإسرائيلية أفرجت عنه بعد احتجازه لنحو 15 ساعة.

وصفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الحادث بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان"، متهمةً القوات الإسرائيلية بـ"سلسلة من الاعتداءات المتعمدة" على طواقمها وسيارات الإسعاف التابعة لها أثناء استجابتها لنداء إسعاف المصابين.

ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر يوم الاثنين الماضي، إن نتائج تحقيق أولي تشير إلى أن الجنود "أطلقوا النار استجابةً لما اعتبروه تهديداً محتملاً بعد وقوع اشتباك سابق في المنطقة.

وأضاف البيان أن "ستة من القتلى في الحادث تم التعرف عليهم كعناصر في حركة حماس، دون تقديم أي أدلة تدعم هذا الادعاء."

في المقابل، نفى كل من الهلال الأحمر الفلسطيني والمسعف الناجي هذه الادعاءات.

في البداية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا النار على "مركبات مشبوهة" كانت تسير في الظلام دون تشغيل الأضواء الأمامية أو أضواء الطوارئ.

لكن لاحقاً، أقر الجيش بأن هذا الوصف كان "مخطئاً" بعد العثور على فيديو في هاتف المسعف رفعت رضوان، الذي كان مع أسعد النصاصرة في نفس سيارة الإسعاف، يظهر أن القافلة كانت تستخدم أضواء الطوارئ."

كما تظهر سيارات الإسعاف في نهاية الفيديو متوقفة على جانب الطريق، ثم يُسمع صوت إطلاق نار فور خروج رضوان من السيارة. يستمر الفيديو لأكثر من خمس دقائق، حيث يُسمع رضوان وهو يتلو صلواته الأخيرة، قبل أن تُسمع أصوات جنود إسرائيليين يقتربون.

وقد أظهر تحليل صوتي أجراه فريق التحقق في بي بي سي للفيديو أن القوات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 100 رصاصة خلال الهجوم، حيث تم إطلاق بعض الطلقات من مسافة قريبة تصل إلى 12 متراً (39 قدماً)."

Reuters تُظهر لقطة شاشة من فيديو نشره الهلال الأحمر الفلسطيني اللحظات الأخيرة للحادث الذي قُتل فيه عمال الإغاثة بنيران إسرائيلية جنوب قطاع غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صدر الأحد : "أبلغتنا الّلجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحد أفرادنا وهو المسعف أسعد النصاصرة، محتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

"ولا يزال مصيره مجهولاً منذ تعرضه للاستهداف مع مسعفين آخرين من الهلال الأحمر الفلسطيني في رفح."

وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن زميلنا المسعف أسعد، الذي اختُطف قسراً أثناء تأديته واجبه الإنساني".

وقالت متحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لصحيفة نيويورك تايمز إن المسعف النصاصرة عمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمدة 16 عاماً، وهو متزوج وأب لستة أطفال.

كما صرحت متحدثة باسم الّلجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها أبلغت عائلة أسعد النصاصرة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد تلقيها معلومات عن مكانه.

وأشارت إلى أنه "لم يُسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أسعد النصاصرة. ولم تتمكن الّلجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة أي معتقل فلسطيني في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وشن الجيش الإسرائيلي حملة واسعة لتدمير حركة حماس بعد هجوم غير مسبوق عبر الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأخذ 251 آخرين كرهائن.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 50,940 شخصاً في قطاع غزة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.