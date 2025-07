إيلاف من تل أبيب: في تصعيد لافت وغير مألوف على مستوى الخطاب الدبلوماسي، هاجم وزير إسرائيلي بارز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستخدمًا مقطع فيديو مثيرًا للجدل لزوجته بريجيت ماكرون، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ماكرون عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وفي خطوة وصفت بـ"الساخرة والمهينة"، أعاد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميخاي شيكلي نشر مقطع يظهر فيه ماكرون وهو يتلقى صفعة من زوجته، وأرفق المقطع بتعليق لاذع قال فيه:

"أيها الرئيس ماكرون، باسم الحكومة الإسرائيلية، هذا هو ردنا على اعترافكم بدولة فلسطينية."

President @EmmanuelMacron,

Here is the appropriate response to your recognition of a Palestinian state as as a reward for Hamas terrorism. pic.twitter.com/Ve6c5Op0hN