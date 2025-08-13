إيلاف من باريس: كان من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس الأربعاء، ولكن تم تأجيل الاجتماع من أجل توفير المزيد من الوقت للتحضير للمناقشات، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر تحدثا إلى N12 يوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر أنه كان من المعتقد في البداية أن ديرمر والشيباني سيلتقيان لمناقشة ممر مساعدات إنسانية يسمح لإسرائيل بتقديم المساعدات للمجتمع الدرزي في سوريا، ومن المرجح الآن أن يلتقيا الأسبوع المقبل.

وكان المسؤولان، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، قد أجريا محادثات في باريس في 24 يوليو (تموز) أثناء اندلاع القتال بين الدروز والقبائل البدوية المحلية في مدينة السويداء في جنوب سوريا، مما أدى إلى قيام إسرائيل بضرب دمشق والقوات الحكومية إلى جانب البدو في محاولة لحماية السكان الدروز.

كما اجتمعت وفود برئاسة ديرمر وشيباني في باكو، عاصمة أذربيجان ، في 31 تموز (يوليو)، لمناقشة الوضع الأمني في جنوب سوريا، بما في ذلك السويداء، بحسب تقرير لـ"جيروزاليم بوست".