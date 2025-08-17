صرّح مسؤول دفاعي إسرائيلي بأن البحرية الإسرائيلية شنّت صباح اليوم غارة على محطة توليد الكهرباء جنوب صنعاء، عاصمة اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون.

هز دوي انفجارين عنيفين، في وقت مبكر الأحد، صنعاء، إثر القصف وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، فجر الأحد، بتعرض محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية صنعاء لـ"عدوان"، ما أدى إلى توقف بعض مولداتها عن العمل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات ضخمة في المنطقة، ما أدى إلى توقف المولدات عن العمل. وألقى الحوثيون المدعومون من إيران باللوم في الغارة على "العدوان".

ولم يصدر أي تعليق رسمي فوري من جيش الدفاع الإسرائيلي على الغارة.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها البحرية الإسرائيلية غارات في اليمن، بعد هجوم على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في يونيو/حزيران.

https://twitter.com/EremNews/status/1956912301778284709?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956912301778284709%7Ctwgr%5E220b696200c03701b28d6b4a9d84464c4efbc3bc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog_entry%2Fisrael-struck-yemeni-power-plant-near-houthi-controlled-capital-official-says%2F

أضافت المسيرة نقلاً عن مصدر في الدفاع المدني أن فرقها تعمل على إخماد حريق ناجم عن الحادث.

وقال سكان إن دوي انفجارين على الأقل سُمع في وقت سابق في صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام حوثية عن "تعرض محطات كهرباء في العاصمة لقصف إسرائيلي"، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

يأتي هذا الانفجار عقب هدوء حذر شهدته العاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر.

وسبق أن شهدت العاصمة صنعاء انفجارات عنيفة إثر غارات شنتها إسرائيل، استهدفت مواقع متفرقة للجماعة، "رداً على هجمات الحوثيين على تل أبيب، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر".

وتقصف إسرائيل اليمن فيما تقول إنه رد على هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على إسرائيل.

وتُطلق الجماعة اليمنية صواريخ باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها، فيما تصفه بدعم للفلسطينيين خلال حرب غزة.

كما شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هجمات سابقة ضد الحوثيين في اليمن.

في مايو/أيار، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مفاجئ مع الحوثيين، وافقت بموجبه على وقف حملة القصف ضدهم مقابل وقف هجمات الجماعة على السفن، مع أن الحوثيين نفوا أن الاتفاق لم يتضمن تجنيب إسرائيل.