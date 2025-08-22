إيلاف من الرباط: اقترب المغرب من حسم صفقة عسكرية كبرى مع شركة صناعة الطائرات البرازيلية "إمبراير" لاقتناء ما بين أربع إلى خمس طائرات نقل عسكرية من طراز KC-390 Millennium، في إطار برنامج طموح لتحديث أسطول القوات الجوية الملكية، بتكلفة تتجاوز 600 مليون دولار، بحسب ما كشفه موقع Military Africa.

وتسعى المملكة المغربية من خلال هذه الصفقة إلى تعويض الطائرات القديمة من طراز C-130H Hercules وطائرات التزويد بالوقود KC-130H، التي شكلت على مدى عقود العمود الفقري لأسطول النقل الجوي العسكري المغربي.

ويضع المغرب نفسه ضمن مجموعة من الدول الأوروبية التي تبنت هذا الطراز المتطور من الطائرات، بينها البرتغال والمجر وهولندا والنمسا وجمهورية التشيك والسويد وسلوفاكيا.

وتعرف طائرات KC-390 Millennium بمرونتها العملياتية وتكاليف تشغيلها المنخفضة مقارنة بنظرائها، فضلاً عن سرعتها التي تبلغ 987.8 كيلومتراً في الساعة، وقدرتها على حمل 26 طناً من العتاد بمدى طيران يصل إلى 2,590 كيلومتراً.

ويتيح هذا الطراز من الطائرات تنفيذ مهام متعددة تشمل إنزال القوات والمعدات، وعمليات التزود بالوقود جواً، وحتى مكافحة الحرائق عبر تجهيزات متخصصة.

وكان المغرب قد وقع، في 30 أكتوبر 2024، على هامش معرض مراكش الدولي للطيران، بروتوكول اتفاق مع "إمبراير"، يهدف إلى تطوير مشاريع مشتركة في الصناعة الجوية الوطنية، تغطي مجالات الطيران التجاري والدفاعي والنقل الجوي الحضري.

ومن المرتقب أن يستثمر المغرب ما يناهز أكثر من 300 مليون دولار مع توفير نحو 300 فرصة عمل بحلول 2030، على أن ترتفع الاستثمارات في هذا المجال بحلول 2035 إلى حوالي مليار دولار مع خلق 1,000 منصب شغل جديد في قطاع صناعة الطائرات.