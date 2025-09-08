إيلاف من أثينا: أعلنت اليونان عن إجراءات صارمة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز المالية، لمعالجة الانخفاض في عدد السكان الذي من المتوقع أن يجعلها الدولة الأكبر عمراً في أوروبا .

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن حزمة الإغاثة البالغة 1.6 مليار يورو (1.4 مليار جنيه إسترليني) تم تحديدها بسبب أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط: أزمة ديموغرافية ذات نطاق غير مسبوق.

قال ميتسوتاكيس يوم الأحد بعد إعلان السياسات: "نعلم أن تكلفة المعيشة تختلف إن لم يكن لديك طفل، وإن كان لديك طفلان أو ثلاثة أطفال. لذا، كدولة، علينا إيجاد طريقة لمكافأة مواطنينا الذين يختارون إنجاب الأطفال".

صرح ميتسوتاكيس بأن الإجراءات، التي تتراوح بين خفض بنسبة نقطتين مئويتين لجميع الشرائح الضريبية وإلغاء الضريبة على الأسر ذات الدخل المحدود التي لديها أربعة أطفال، ستُطبق في عام 2026. ووصف هذه الحزمة بأنها أجرأ إصلاح ضريبي يُطبق في اليونان منذ أكثر من 50 عامًا.

وتستند هذه السياسات إلى مبادرات أخرى اتخذتها حكومة يمين الوسط لمعالجة هذه القضية.

وبما أن معدلات الخصوبة في اليونان من بين الأدنى في أوروبا ــ عند 1.4 طفل لكل امرأة، فإن معدل الإنجاب أقل بكثير من مستوى الاستبدال البالغ 2.1 ــ فقد وصف ميتسوتاكيس المشكلة بأنها "تهديد وطني".

من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان اليونان من 10.2 مليون نسمة حالياً إلى أقل من 8 ملايين نسمة بحلول عام 2050، عندما يكون 36% منهم فوق سن 65 عاماً، وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي.

الأزمة الاقتصادية قبل 15 عاماً

وأقر وزير المالية اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس بأن التراجع قد اتخذ أبعادا وجودية، وقال إن معدلات الخصوبة انخفضت إلى النصف منذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد قبل 15 عاما.

وقال "إن إصلاحنا الضريبي سيعطي أهمية كبيرة لهذه المشكلة... وبصفتي رئيسا للفريق الاقتصادي، أود أن أقول إن أولويتنا القصوى هي القضية الديموغرافية".

أُلقي باللوم على نطاق واسع على أزمة اليونان التي استمرت قرابة عقد من الزمان في هذا الانخفاض المُقلق. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الشباب كانوا من بين الأكثر تضررًا من إجراءات التقشف المطلوبة مقابل أموال الإنقاذ الدولية التي حالت دون إفلاس أثينا المثقلة بالديون وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

غادر أكثر من 500 ألف يوناني البلاد بحثا عن عمل خلال الأزمة، وهي هجرة أغلبها من المواطنين الشباب والموهوبين، وتحاول الحكومة عكسها.

وتتضمن الإجراءات الأخيرة إسقاط الالتزامات الضريبية عن السكان الذين يعيشون في القرى الريفية التي يقل عدد سكانها عن 1500 نسمة، وسيتم تمويلها بأموال الفائض المالي مع تعافي الاقتصاد.

ويقول المسؤولون إن انخفاض معدلات الخصوبة يعرض أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، وكذلك أسواق العمل والأمن القومي، لخطر غير مسبوق في وقت من عدم اليقين الجيوسياسي.

الأزمة اليونانية.. الدرس لكل أوروبا

دقت مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية ناقوس الخطر، إذ ذكرت أن التغير الديموغرافي بهذه الأبعاد الجذرية يُشكل تهديدًا جوهريًا للنظام الصحي في البلاد، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ بأزمة المناخ.

وذكرت في دراسة نُشرت الأسبوع الماضي: "تواجه اليونان مجموعةً معقدةً من تحديات الصحة العامة الناجمة عن التغير الديموغرافي. وتُقدم الحالة اليونانية دروسًا قيمة للدول الأخرى التي تواجه ضغوطًا مماثلة".

140 يورو لكل طفل

في عام 2020، أي بعد عام من توليه منصبه الأول، كشفت حكومة ميتسوتاكيس عن مكافأة إنجاب طفل لتشجيع الإنجاب. وارتفعت هذه الإعانة منذ ذلك الحين من 1700 يورو للطفل الأول إلى 3500 يورو للطفل الرابع، بالإضافة إلى راتب شهري يصل إلى 140 يورو لكل طفل.

لكن مع ارتفاع تكاليف المعيشة في بلد تُعد فيه الأجور من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، يبدو أن هذه السياسات لم تُحدث تأثيرًا يُذكر. فقد أعلنت وزارة التعليم اليونانية هذا الشهر إغلاق أكثر من 700 مدرسة في جميع أنحاء البلاد بسبب نقص الطلاب.

ومع تراجع شعبية حكومته بسبب مزاعم الفساد والمخاوف بشأن تكاليف المعيشة، تعهد ميتسوتاكيس بزيادة المعاشات التقاعدية والإسكان بأسعار معقولة من خلال بناء عقارات على منشآت عسكرية مهجورة.

سيتم أيضًا إلغاء ضريبة العقارات في المناطق النائية لتشجيع الشباب على الانتقال إلى الريف، حيث غالبًا ما تكون الأسعار أقل بكثير من أسعار المدن.

وتبلغ تكاليف السكن حدًا يدفع الشباب اليونانيين إلى الشكوى باستمرار من اضطرارهم للعيش مع والديهم حتى الثلاثينيات من العمر، وهو سبب آخر يُثار لقلة الرغبة في إنجاب الأطفال.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "الغارديان"