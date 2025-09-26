إيلاف من نيويورك: كما كان متوقعا، غادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة، القاعة الرئيسية، فور دخول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو للقاعة لإلقاء الكلمة المنتظرة الجمعة، وقبل بدء الكلمة، غادرت معظم الوفود من القاعة، مع تبقي بعض الوفود والوفد الإسرائيلي خلال كلمة نتانياهو.

Delegations from several countries demonstratively left the UN hall to applause ahead of Netanyahu’s speech. pic.twitter.com/wMPTe70aSv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025

وسمع رئيس الجمعية العامة يقول: "الرجاء احترام قواعد الجلسة.. الرجاء الجلوس على مقاعدكم".

وأفادت تقارير إعلامية، وفقاً لما نشره موقع "سكاي نيوز" بأن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة كانت قد عممت رسالة رسمية على الوفود في نيويورك، تحث فيها على الانسحاب المنسق من قاعة الجمعية العامة، خلال خطاب نتانياهو.

وبحسب ما كشفه موقع "والا" الإسرائيلي، فإن الرسالة طلبت من الوفود إحضار "أكبر عدد ممكن من الموظفين" إلى القاعة ومعرض الزوار منذ ساعات الصباح، ثم الانسحاب الجماعي بمجرد إعلان رئيس الجمعية العامة صعود نتنياهو إلى المنصة.

وتهدف الخطوة، وفق الرسالة، إلى "إرسال رسالة واضحة إلى نتانياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني"، مع ضمان تصوير المشهد أمام الجمهور العالمي.