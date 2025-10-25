إيلاف من واشنطن: أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقديره لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيداً بقيادته ومكانته في المنطقة والعالم، ومؤكداً متانة علاقات التحالف بين البلدين، وذلك خلال لقاء جمعهما على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء توقفها في قاعدة العيديد الجوية قرب الدوحة في طريقه إلى آسيا.

.@POTUS welcomes the Emir and Prime Minister of Qatar aboard Air Force One while refueling at Al-Udeid Air Base:



"The Emir is one of the great rulers of the world... and the Prime Minister has been my friend... What we've done is incredible—peace in the Middle East." pic.twitter.com/B4VOxW7Dgs — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 25, 2025

كما أعرب ترامب خلال اللقاء عن تقديره لأمير قطر، قائلاً إن الشيخ تميم "من الحكام العظماء ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم، ويحظى بالحب والاحترام في بلاده"، مضيفاً: "إنك من الحكام القليلين الذين يحظون بكليهما".

و شكر ترامب رئيس الوزراء القطري، واصفاً إياه بأنه "صديق لكل العالم"، مشيراً إلى أن "قطر حليف عظيم لنا.. نحن حلفاء عظماء.. وهذان الرجلان عظيمان"، مؤكداً أن المنطقة "تحظى الآن بالسلام ونسعى للحفاظ عليه".

وأوضح ترامب أنه توقف لتموين الطائرة بالوقود، قائلا إنه شرف كبير لي أن استضيفكما هنا في الطائرة. ورد أمير قطر بالقول: "نتمنى ذلك".

وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول الوضع في غزة: "يجب أن يكون هذا سلامًا دائمًا". وأضاف أن جهود تحقيق الاستقرار في غزة تتقدم، وأشاد بدولة الإمارات كحليف مهم ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة.

وأضاف أن "ما فعلناه كان أمرا لا يصدق، وهو السلام في الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المسؤولين الأمريكيين يتلقون آراء بشأن قرار محتمل للأمم المتحدة أو اتفاق دولي يسمح بنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة وسوف يناقشون القضية في قطر.

وقال روبيو للصحفيين أثناء سفره على متن طائرته بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا: "العديد من الدول التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة على مستوى ما، سواء كان ذلك ماليا أو بشريا أو كليهما، ستحتاج إلى ذلك (قرار من الأمم المتحدة أو اتفاق دولي) لأن قوانينها المحلية تتطلب ذلك".

"لذلك لدينا فريق كامل يعمل على هذا المخطط التفصيلي."

وقد التقى ترامب بأمير قطر ورئيس وزرائها على متن الطائرة الرئاسية خلال توقف للتزود بالوقود في قطر، في طريقه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية. كما انضم إلى الاجتماع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ويأتي ذلك بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المتوقع أن تساهم قطر، التي شاركت بشكل كبير في المفاوضات بشأن الاتفاق، بأفراد عسكريين للإشراف على وقف إطلاق النار.

قالت حركة حماس إن قيادتها التقت مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لبحث وقف إطلاق النار المستمر في غزة.

وقد تم مؤخرا ذكر تركيا كواحدة من الدول التي يمكن أن تشارك في قوة السلام لحفظ السلام في غزة. ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو معارضته لأي دور لأناركا في غزة بعد الحرب.

وأوضح روبيو أن قوة السلام الدولية في غزة يجب أن تتكون من دول توافق عليها إسرائيل. لكن فانس قال يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك " دور بناء " لتركيا مع تقدم الهدنة نحو المرحلة التالية.