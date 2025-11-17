أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها ستحقق في صلات جيفري إبستين المتهم بالتحرش بالأطفال، المزعومة ببنوك كبرى وعدد من الشخصيات الديمقراطية البارزة، بمن فيهم الرئيس السابق بيل كلينتون.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيطلب من وزيرة العدل بام بوندي ومكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في "تورط إبستين وعلاقته" بكلينتون وآخرين.

وأضافت بوندي أن الوزارة "ستتابع هذا الأمر بسرعة ونزاهة".

جاء طلب الرئيس الأمريكي بعد أيام من نشر الكونغرس الأمريكي آلاف رسائل البريد الإلكتروني لإبستين، التي تضمن بعضها إشارات إلى ترامب.

واتهم الديمقراطيون ترامب بمحاولة صرف الانتباه عن أسئلة حول علاقته بإبستين.

وتتضمن رسائل البريد الإلكتروني، التي نشرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، العديد من الشخصيات البارزة.

ووجدت مراجعة أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب ورد ذكره في أكثر من 1,600 أو 2,324 سلسلة رسائل بريد إلكتروني.

وقال روبرت غارسيا، النائب الديمقراطي البارز في اللجنة، إن ترامب كان يحاول "صرف الانتباه عن الأسئلة الجديدة الخطيرة التي لدينا حول علاقته بجيفري إبستين".

ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب قدم طلباً رسمياً أو أصدر توجيهاً إلى وزارة العدل، أو ما إذا كانت بوندي ترد على منشوره في منصة "تروث سوشيال".

وأضافت بوندي أنها عيّنت المدعي العام جاي كلايتون لقيادة تحقيق في العلاقات مع إبستين.

يأتي طلب ترامب قبل تصويت مجلس النواب الأسبوع المقبل على ما إذا كان ينبغي لوزارة العدل الكشف عن جميع ملفاتها المتعلقة بالتحقيق في قضية إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019.

وأدى أداء الديمقراطية أديليتا جريجالفا اليمين الدستورية في المجلس يوم الأربعاء إلى اتخاذ هذه الخطوة، بعد أن وقّعت فوراً على عريضة للكشف عن الملفات.

كان توقيعها هو التوقيع رقم 218، وهو التوقيع الأخير اللازم لبدء التصويت في المجلس. وانضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في الدعوة إلى التصويت.

تجدد الاهتمام بعلاقات إبستين هذا الأسبوع بعد أن كشف المشرعون الأمريكيون عن أكثر من 20 ألف صفحة من وثائق تركته، بما في ذلك العديد منها الذي يذكر ترامب.

يبدو أن الوثائق التي أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء تُظهر مراسلات بين إبستين ووزير الخزانة الأمريكي السابق، لاري سامرز، تعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2017.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، يُبدي سامرز رأيه في ترامب في بداية رئاسته، قائلاً: "دي جي تي (اختصار اسم ترامب) هو الرجل الأكثر حظاً في العالم من حيث المعارضة والاقتصاد …، وما زال يعتقد أن عالمه سينهار".

صرح ممثل سامرز لصحيفة وول ستريت جورنال عام 2023، أن المسؤول السابق في وزارة الخزانة والرئيس السابق لجامعة هارفارد "يأسف بشدة على تواصله مع إبستين بعد إدانته".

تضمنت الوثائق أيضاً رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين إبستين وشريكته القديمة غيسلين ماكسويل، التي تقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاتجار بالجنس.

في إحدى الرسائل الإلكترونية، المُرسلة عام 2011، كتب إبستين إلى ماكسويل: "أريدكِ أن تُدركي أن ذلك الكلب الذي لم ينبح هو ترامب.. [الضحية] أمضى ساعات في منزلي معه".

كان ترامب صديقاً لإبستين لسنوات، لكن الرئيس قال إن خلافاً نشب بينهما في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل عامين من اعتقال إبستين لأول مرة.

ونفى ترامب باستمرار أي مخالفات تتعلق بإبستين. ورغم أنه ذُكر اسمه في بعض الرسائل التي نُشرت هذا الأسبوع، إلا أنه لم يُرسلها أو يستلمها.

عادةً، لا يُوجّه الرؤساء وزارة العدل للتحقيق مع الأفراد والشركات، وكثيراً ما يستعينون بمستشارين خاصين - محامين مستقلين من خارج الإدارة - لإجراء التحقيقات.

كما أنه من النادر أن تسعى إدارة إلى التحقيق مع سلفها.

ومع ذلك، بدأت إدارة بايدن تحقيقاتٍ مرتبطة بمزاعم محاولة ترامب التدخل في انتخابات 2020، وأُحيلت هذه التحقيقات إلى محققٍ خاص. وأُسقطت القضايا عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

في رسالة موجهة إلى الكونغرس، دعا ناجون من إبستين وعائلة فيرجينيا جيوفري - إحدى الضحايا - المشرعين الأمريكيين إلى التصويت لصالح نشر الملفات.

Getty Images مذكرات فيرجينيا جيوفري

وجاء في الرسالة: "بينما تجتمعون مع عائلاتكم هذا الموسم، تذكروا أن واجبكم الأساسي هو تجاه ناخبيكم. انظروا في عيون أطفالكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم".

"تخيلوا لو كانوا تعرضوا للاستغلال. تخيلوا لو كنتم من الناجين. ماذا كنتم تريدون لهم؟ ماذا كنتم تريدون لأنفسكم؟ عندما تصوتون، سنتذكر قراركم في صناديق الاقتراع".

يوم الجمعة، قالت عضو الكونغرس الجمهورية مارجوري تايلور غرين إن معارضة ترامب لنشر مواد متعلقة بإبستين ستكون "خطأً فادحاً".

كانت غرين من بين أربعة أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس النواب - نانسي ميس، ولورين بويبرت، وتوماس ماسي - انضموا إلى الديمقراطيين في توقيع عريضة تطالب بالإفراج عن الملفات.

وقالت غرين لشبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة: "أنا أدعم النساء بكل قوة، وأعتقد أن لديهم استحقاق في النضال من أجلهن".

ومساء الجمعة، أعلن ترامب سحب دعمه لغرين، واصفاً حليفته المقربة سابقاً بـ"الغريبة" و"المجنونة المتذمرة"، وعرض دعم منافسها الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وقال للصحفيين: "من المؤسف أنها فقدت سمعتها المحافظة الرائعة".