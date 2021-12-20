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باريس: سجل المهاجم الدولي البولندي أركاديوش ميليك ثلاثية لفريقه لمرسيليا ليقوده الى فوز صريح على مانيه روشفيل من الدرجة الخامسة 4-1 وبلوغ الدور الثالث من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وفاجأ مانيه روشفيل اصحاب الارض بالتقدم على ملعب فيلودروم بهدف لمايك كور (16) لكنه اكمل المباراة بعشرة لاعبيه اثر طرد مدافعه إيهاب لحويل بالانذار الثاني بعد تسببه بركلة جزاء انبرى لها ميليك مدركا التعادل (41).

وزار البولندي الشباك مرة جديدة في الدقيقة 57 واضاف زميله الاسباني لويس هنريكه الثالث (77) قبل ان يسجل ميليك الهاتريك في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

بلوغ الدور الثالث

وسجل وسام بن يدر هدفي فريقه موناكو في مرمى ريد ستار ليبلغ الدور الثالث ايضا.

وتغلب باريس سان جرمان الذي فاز بكأس فرنسا ست مرات في السنوات السبع الاخيرة على فينيي اولنوي من الدرجة الخامسة 3-صفر في مباراة غاب عنها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بعد ان ارتأى مدربه ومواطنه ماوريسيو بوتشيتينو اراحته.

وتناوب على تسجيل الاهداف كيليان مبابي (16 من ركلة جزاء و51) والارجنتيني ماورو ايكاردي (30 من ركلة جزاء).