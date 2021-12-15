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باريس: استعان سانت إتيان الفرنسي بباسكال دوبرا خلفاً للمقال كلود بوييل، وذلك على أمل تكرار ما أنجزه مع تولوز عام 2016 حين جنبه الهبوط الى الدرجة الثانية.

وأفاد متذيل ترتيب الدوري الفرنسي في حسابه على تويتر أن دوبرا سيشرف على الفريق حتى نهاية الموسم، وذلك بعد ساعات على قراره الرسمي بالتخلي عن بوييل الذي بات أول مدرب تتم إقالته في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ودفع مدرب موناكو، ليون وليستر سيتي الانكليزي السابق ثمن انتصاره في مباراتين فقط من أصل 17 مرحلة في الدوري، علما بأن الفريق خسر أيضاً بعد إبعاده عن منصبه السبت أمام رينس صفر-2 بقيادة مساعده جوليين سابليه، ليتلقى الهزيمة العاشرة له في 18 مباراة.

وسبق أن اختبر دوبرا (54 عاماً) نفس السيناريو عام 2016 عندما تعاقد معه تولوز في آذار/مارس من ذلك العام، حين كان الفريق في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وقد تمكن من انقاذه بإنهاء الموسم في المركز السابع عشر.

لكنه أقيل من تولوز في كانون الثاني/يناير 2018 حين كان الفريق في المركز التاسع عشر بعشرين نقطة من أصل 22 مباراة.

وانتقل دوبرا للاشراف على كاين في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، إلا أنه أقيل من منصبه بعد عام و55 مباراة مع الفريق في آذار/مارس الماضي.