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مدريد : انفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث ووضع ضغطا على شريكه السابق برشلونة المدعو لخوض الكلاسيكو امام غريمه التقليدي ريال مدريد الأحد، وذلك بحسمه دربي العاصمة أمام جاره ومضيفه رايو فايكانو 1 صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه الخامس على التوالي في الليغا إلى قائده كوكي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 49 اثر تمريرة من الدولي البرتغالي جواو فيليكس.

وأكمل اتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه الارجنتيني أنخل كوريا.

معنويات عالية

ونجح حامل اللقب في استغلال معنوياته العالية عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي (1 صفر ايابا في مانشستر بعد تعادلهما 1 1 ذهابا في مدريد)، وهو عززها قبل استضافة ديبورتيفو ألافيس عقب فترة التوقف الدولية في الثاني من نيسان/أبريل المقبل، قبل أن يحل ضيفا على سيتي، القطب الثاني لمدينة مانشستر، في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في الخامس منه.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة مقابل 51 نقطة لبرشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة.

وتنفس غرناطة الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 2 السبت في المرحلة

وأهدر خوسيلو فرصة منح التقدم لديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 26 عندما أضاع ركلة جزاء، قبل أن يمنح سيرجيو إسكوديرو التقدم للضيوف مطلع الشوط الثاني (50).

ورد ديبورتيفو ألافيس بهدفين للأرجنتيني غونسالو إسكالانتي (53) ومانو فاييخو (57)، لكن غرناطة أدرك التعادل عبر أنتونيو بويرتاس (75)، قبل أن يخطف له الكولومبي لويس سواريس هدف الفوز في الدقيقة 87.

غرناطة

ووضع غرناطة حدا لعشر مباريات متتالية دون انتصار (7 هزائم و3 تعادلات) وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب 2 1 في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي في مباراة مؤجلة المرحلة التاسعة.

وحقق غرناطة فوزه السادس هذا الموسم فرفع رصيده الى 28 نقطة وارتقى الى المركز السادس عشر مؤقتا بفارق نقطتين امام ريال مايوركا الذي يحل ضيفا على إسبانيول الأحد.

في المقابل، ازدادت معاناة ديبورتيفو ألافيس في المركز التاسع عشر قبل الاخير بخسارته الثانية توليا والثالثة في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والسابعة عشرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد ديبورتيفو الافيس عند 22 نقطة بفارق نقطتين خلف قادش الثامن عشر والذي يستضيف فياريال غدا.

وتابع فالنسيا انتفاضته في الاونة الاخيرة وحقق فوزه الثالث في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة عندما تغلب على مضيفه إلتشي بهدف وحيد سجله الدولي البرتغالي غونسالو غيديش في الدقيقة 50.

وعزز فالنسيا موقعه في المركز التاسع برصيد 40 نقطة مقابل 32 نقطة لإلتشي الرابع عشر.

ولم تكن حال ليفانتي صاحب المركز الاخير أفضل من ديبورتيفو ألافيس بخسارته أمام مضيفه أوساسونا بهدف لروجر مارتي (76) مقابل ثلاثة أهداف للارجنتيني شيمي أفيلا (44) والكرواتي أنتي بوديمير (57) والصربي داركو براساناتش (64).