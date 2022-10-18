قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



نيويورك: أسدل المهاجم الدولي الارجنتيني السابق غونزالو هيغواين الاثنين الستارة عن مسيرته الكروية بعد أن خاض مباراته الاخيرة مع إنتر ميامي الاميركي، ليضع حدًا لمشوار في الملاعب شهد على فوزه بالالقاب في إسبانيا وإيطاليا وإنكلترا وبلوغ نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده.

وكانت المباراة الاخيرة لابن الـ34 عامًا خسارة أمام حامل اللقب نيويورك سيتي في الادوار الاقصائية "بلاي أوف" من الدوري الاميركي.

قال خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة "الحلم انتهى، الآن تبدأ حياة أخرى".

سبق لهيغواين أن أعلن في وقت سابق من الشهر أنه سيعتزل مع نهاية الموسم الحالي، لكن المشوار انتهى أبكر من المتوقع بعد خسارة فريقه 3 صفر.

تسلل

ألغي له هدف في الشوط الاول بداعي التسلل ولكن الخصم كان الطرف الافضل في المباراة ليودّع هيغواين الملاعب بعد أن جلس صامتًا على أرض الملعب لعدة دقائق مع نهايتها.

قال لاعب ريال مدريد الاسباني السابق "شعرت كأن كل ما أحببته قد انتهى. كانت (كرة القدم) نصف حياتي، مسيرة دامت 17 عامًا وشريط الذكريات مرّ في ذاكرتي. أغادر سعيدًا جدًا لأني قدمت كل ما لدي حتى اليوم وهذا الامر الاهم".

وحل هيغواين في أوروبا عام 2006 حين انضم لريال مدريد قادمًا من ريفر بلايت، في طريقه لإحراز لقب دوري "لا ليغا" ثلاث مرات والكأس مرة واحدة والكأس السوبر المحلية مرتين وسجل معه 107 أهداف في 190 مباراة.

انتقل في 2013 الى ايطاليا من بوابة نابولي الذي حطم بألوانه الرقم القياسي لعدد أهداف الدوري في موسم واحد (36 في 35 مباراة موسم 2015 2016) قبل أن يعادله لاحقًا هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي (موسم 2019 2020) وسجل له 71 هدفًا في 104 مباريات وفاز معه بكأس ايطاليا والكأس السوبر المحلية.

انتقل بعدها الى يوفنتوس في 2016 مقابل 90 مليون يورو، لكن بعد موسمين متواضعين مع الفريق، انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة في صيف 2018 قبل أن ينتقل معارًا أيضًا الى تشلسي الانكليزي في مطلع 2019 الذي حقق معه لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، ومن ثم يعود الى تورينو في صيف 2019.

وغادر هيغواين عملاق تورينو بعدما ساهم في فوزه بلقب الـ "سيري أ" ثلاث مرات، بالاضافة الى كأس ايطاليا مرتين وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

انضم الى إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام في صيف 2020.