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لوس انجليس: ألحق ميامي هيت بضيفه تشارلوت هورنتس خسارته السابعة توالياً وذلك على الرغم من إهداره تقدمه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث، إلاّ انه خرج فائزاً 117-112 بعد التمديد الخميس ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وكاد هيت يفرط بتقدمه على غرار ما حصل أخيراً بخسارتيه أمام إنديانا بايسرز وبورتلاند ترايل بلايزرز.

وتألق في صفوف الفائز جيمي باتلر مع 35 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، في حين أضاف بام أديبايو 18 نقطة و14 متابعة.

ورغم غياب تاير هيرو للاصابة، تقدم هيت بفارق 15 نقطة في الربع الثاني، ليكرر السيناريو ذاته في الثالث.

ووصل الفارق إلى 12 نقطة قبل التوجه للربع الرابع، إلاّ أنّ هورنتس الذي سافر إلى ميامي بعد خوضه مباراة على ملعبه الأربعاء، عادل الكفة لصالحه بتسجيله 12 نقطة توالياً من دون أن ينجح صاحب الدار في تسجيل أي نقطة.

وتقدم هورنتس بفضل ثلاثية من مايسون بلاملي قبل 6:50 دقائق من النهاية، ليعود ويرفع الفارق إلى 4 نقاط قبل أن يسيطر التعادل 104-104 ويتوجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وتأخر هورنتس بفارق نقطة بعد التمديد، في حين سجل غابي فينسينت رميتين حرتين لزيادة الفارق لصالح هيت قبل أن يهدر تيري روزييه رمية من خارج القوس للفريق الضيف.

وبرز كيلي أوبر عند الخاسر مع 29 نقطة، فيما أضاف روزييه 22.

هوكس يتفوق

في أتلانتا، فاز هوكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 104-95.

تفوق هوكس على ضيفه في الربع الثالث بتسجيله 34 نقطة مقابل 24، ليعود ويتقدم بفارق 20 نقطة في الربع الأخير.

ونجح سفنتي سيكسرز في تقليص الفارق إلى 6 نقاط قبل 2:06 دقيقتين من النهاية، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً.

وقاد تراي يونغ قائمة أبرز المسجلين عند الفريق الفائز مع 26 نقطة، وأضاف كلينت كابيلا 18، إلى جانب 20 متابعة، في حين حقق الكاميروني جويل إمبيد "دابل-دابل" مع 26 نقطة و13 مباراة لسفنتي سيكسرز.

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 95-106، برغم غياب نجم الفائز داميان ليلارد بسبب إصابة في ربلة ساقه.

سجل جيريمي غرانت 27 نقطة والتقط 8 متابعات لبلايزرز، في حين كان الأبرز عند الفريق الخاسر زيون وليامسون مع 29 نقطة.

وفي واشنطن، سجل كايلي كوزما 26 نقطة وقاد فريقه ويزاردز للفوز على دالاس مافريكس 113-105.