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ميلانو: تُوج الاميركي براندون ناكاشيما بلقب الدورة الختامية للجيل المقبل "نيكست جين" في كرة المضرب في ميلانو السبت والتي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في سن الـ21 وما دون خلال العام، بفوزه على التشيكي ييري ليهيتشكا.

وتفوق ناكاشيما، المصنف 49 عالميًا، 4 3 (7/5)، 4 3 (8/6)، 4 2 على نظيره المصنف 74، ليحقق ابن الـ21 عامًا لقبه الثاني في مسيرته بعد دورة سان دييغو هذا العام.

وخلف ناكاشيما، المولود في كاليفورنيا من أب ياباني وأم فيتنامية، الاسباني كارلوس ألكاراس الذي حقق اللقب العام الماضي قبل أن يحرز في الحالي لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى، ويصبح أصغر مصنف على العالم عن 19 عامًا.

ويغيب ألكاراس عن بطولة "ايه تي بي" الختامية التي تنطلق في تورينو الاحد بسبب تمزق في عضلات البطن.