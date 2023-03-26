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ماينتس (ألمانيا): قاد مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فيولكروغ المنتخب الألماني للفوز على ضيفه البيروفي 2 صفر السبت في لقاء ودي دولي في كرة القدم أقيم في مدينة ماينتس جنوب البلاد.

وسجل فيولكروغ الذي بدأ مشواره الدولي قبيل مونديال قطر الذي ودعته ألمانيا من الدور الأول، الهدفين في الشوط الأول، ليمنح الانتصار لفريق المدرب هانزي فليك.

وفي وقت تخوض المنتخبات الأوروبية الأخرى التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024، تحاول ألمانيا المضيفة للبطولة القارية الاستعداد وبناء فريق يعيد اليها مكانتها بعد خيبة الخروج مرتين على التوالي من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

استبعاد

واستبعد المدرب فليك عناصر الخبرة مثل توماس مولر ولوروا سانيه وأنتونيو روديغر وإلكاي غوندوغان عن التشكيلة التي ستلتقي أيضاً مع بلجيكا الثلاثاء في كولن.

وبدأ فليك اللقاء بلاعب واحد من أصل خمسة استدعاهم للمرة الأولى الى المنتخب، وهو ماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، فيما جلس الوافدون الجدد الآخرون يوشا فاغنومان (شتوتغارت)، فيليكس نميشا (فولفسبورغ)، كيفن شاده (برنتفورد الإنكليزي) وميرغيم بيريشا (أوغسبورغ) على مقاعد البدلاء.

واعتمد في الهجوم على الثلاثي كاي هافيرتس وفيولكروغ وتيمو فيرنر.

وكانت البداية مثالية إذ افتتح فيولكروغ التسجيل في الدقيقة 12 بتمريرة من هافيرتس، ثم أضاف مهاجم فيردر بريمن البالغ من العمر 30 عاماً هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والخامس في خمس مباريات خاضها بألوان "مانشافت" الذي استهل مشواره معه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بعد تمريرة من الوافد الجديد وولف (33).