أولموتس (الجمهورية التشيكية): بلغت تشيكيا نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة العام المقبل في ألمانيا بفوزها على ضيفتها مولدافيا 3 0 الإثنين على ملعب "أندروف ستاديون" في مدينة أولموتس في الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل لاعب وسط سلافيا براغ دافيد دوديرا (14) ومهاجم بلزن توماس خوري (72) ولاعب وسط وست هام يونايتد الانكليزي توماس سوتشيك (90) الأهداف.

وهو الفوز الرابع لتشيكيا في التصفيات مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، فأنهت التصفيات في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف ألبانيا صاحبة البطاقة الاولى والتي تعادلت مع ضيفتها جزر فارو سلبا على ملعب "إير تيرانا ستاديوم" في تيرانا.

وكانت تشيكيا بحاجة الى التعادل فقط لحسم البطاقة الثانية بعدما عادت بتعادل ثمين من أرض مضيفتها بولندا 1 1 الجمعة وحرمت زملاء مهاجم برشلونة الاسباني روبرت ليفاندوفسكي من التواجد في العرس القاري.

وهي المرة الثامنة تواليا التي تبلغ فيها تشيكيا النهائيات القارية وتحديدا منذ انفصالها عن تشيكوسلوفاكيا عام 1993، وتبقى أفضل نتيجة لها المباراة النهائية عام 1996.

وخاضت تشيكيا المباراة في غياب ثلاثة لاعبين هم مدافع وست هام يونايتد فلاديمير كوفال ومدافع اريس سالونيكي اليوناني ياكوب برابيتش ومهاجم سبارتا براغ يان كوختا حيث تم استبعادهم بسبب خرقهم القوانين الداخلية للمنتخب بتواجدهم في ملهى ليلي قبل 48 ساعة من القمة الحاسمة امام مولدافيا.