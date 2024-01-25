برلين: أوقفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس مدرّب أونيون برلين الكرواتي نيناد بييلتسا ثلاث مباريات، بعد دفعه جناح بايرن ميونيخ لوروا سانيه، خلال مواجهة الفريقين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة الاربعاء.

وقام بييلتسا بدفع سانيه مرتين خلال اللقاء الذي فاز به بايرن 1 0 في ميونيخ، بعدما كان الدولي الالماني يسعى لاخذ الكرة منه لتنفيذ رمية تماس.

وتلقى مدرب اونيون بطاقة حمراء مباشرة ليطرد من اللقاء.

ومن جهتها، قامت محكمة الاتحاد الالماني "دي أف بي" الخميس بفرض عقوبة ايقاف لثلاث مباريات بحق المدرب الكرواتي إضافة الى تغريمه مبلغ 25 ألف يورو بسبب تصرفه غير الرياضي.

وأصدر أونيون بيانا ابدى فيه تأييده للعقوبة، مشيرا الى عدم نيته استئناف القرار.

وبعد المباراة، صرّح بييلتسا بأنّ سانيه "اقترب منه واستفزه" لكنه اعترف بأنّ "تصرفه لا يجب التسامح معه. وأتفهم البطاقة الحمراء".

وبعد ان انهى الموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل الى دوري أبطال أوروبا، يقبع أونيون في المركز الخامس عشر هذا الموسم بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.