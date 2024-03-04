إيلاف من العين: تلقى نادي النصر السعودي مساء الإثنين، "ضربتان موجعتان"، الأولى التأكد من إصابة نجم الفريق تاليسكا وغيابه عن المباريات المقبلة، والضربة الثانية هي الهزيمة أمام العين الإماراتي في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا.

وفاز فريق العين على نظيره النصر بهدف دون مقابل، في القمة الخليجية العربية الآسيوية، التي أقيمت ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا بملعب«هزاع بن زايد» معقل الفريق الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة "دوري أبطال آسيا".

نتيجة المباراة تعني تأجيل الحسم إلى مباراة الإياب، المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، على ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض، وقبل لقاء الإياب أمام العين سيلتقي نادي النصر مع الرائد في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

خسارة تاليسكا

وكانت صحيفة «الرياضية» السعودية، قد أكدت غياب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر عن صفوف العالمي لمدة 49 يوماً بسبب الإصابة أمام العين، مما يعني غيابه عن مباريات النصر القادمة، وهي أمام الرائد، العين الإماراتي، الأهلي، الطائي، أبها، ضمك، الهلال، والاتحاد، وهي خسارة كبيرة للفريق النصراوي، خاصة أن تاليسكا يعد من أكثر العناصر تأثيراً في صفوف الفريق.

