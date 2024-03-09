لندن : تسبّب الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو بركلتي جزاء، فنفض مانشستر يونايتد غبار خسارتين متتاليتين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، معمّقاً جراح ضيفه إيفرتون السادس عشر بفوزه عليه 2 - 0 السبت في افتتاح المرحلة 28.

بعد سقوطه المفاجئ أمام فولهام 1-2 ثم جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب 1 مقابل 3، موقفاً سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، استعاد فريق "الشياطين الحمر" نغمة الانتصار، فيما بقي ضيفه دون فوز منذ منتصف كانون الأوّل(ديسمبر).

قلّص الفارق مع توتنهام الخامس إلى ثلاث نقاط، لكن فريق شمال لندن خاض مباراتين أقل ويحلّ الأحد على أستون فيلا الرابع في مباراة قويّة، ضمن الصراع على المركز الرابع الضامن للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الموهوب الأرجنتني

كان الجناح غارناتشو (19 عاماً) نجم الشوط الأوّل. بكّر بالحصول على ركلة جزاء عندما عرقله جيمس تاركوفسكي، ترجمها القائد البرتغالي برونو فرنانديش (10).

وبعد صدّة رائعة من الدولي جوردان بيكفورد حارماً فرنانديش من هدف ثان واخفاق إيفرتون أمام منطقة الكاميروني أندري أونانا، حصل غارناتشو على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة من بن غودفري. تولى تنفيذها هذه المرّة ماركوس راشفورد مضاعفاً الفارق (34).

أول لاعب في تاريخ اليونايتد

أصبح غارناتشو أول لاعب في تاريخ يونايتد في بطولة الـ"برميرليغ" يتسبّب بركلتي جزاء في مباراة واحدة، بحسب شبكة أوبتا العالمية للاحصائيات.

قال غارناتشو الذي اختير أفضل لاعب في المباراة "يريد المدرب (الهولندي إريك تن هاغ) مني ان اتقدّم، أسدّد وأراواغ، هذا ما حصل اليم وحصلت على ركلتي جزاء... نخوض كل مباراة وكأنها نهائي".

بعد فرصة مبكرة لغارناتشو من مسافة قريبة أطاحها فوق العارضة (54)، أدار يونايتد الشوط الثاني بأقل الأضرار الممكنة، في ظل 20 محاولة على مرماه في كامل المباراة، محتفظاً بفارق الهدفين وضامناً النقاط الثلاث.