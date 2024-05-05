لندن : سحق تشلسي جاره وضيفه اللندني وست هام بخماسية نظيفة الاحد في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وارتقى تشلسي الى المركز السابع موقتا برصيد 54 نقطة وبفارق الاهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس الاثنين.

وتشبث تشلسي بحظوظه القارية لانه يتخلف عن نيوكاسل السادس بفارق نقطتين فقط ولان صاحب المركز السادس سيشارك في مسابقة "كونفرس ليغ" او حتى الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في حال فوز مانشستر سيتي بكأس الاتحاد على حساب جاره يونايتد في النهائي المقرر في 25 الحالي.

ومن شأن النتيجة ان تخفف الضغوط على مدرب تشلسي الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لكنها في المقابل وضعت مصير مدرب وستهام الاسكتلندي ديفيد مويز في مهب الريح، لا سيما أن التقارير تشير الى اقالته في نهاية الموسم بعد ان دخل مجلس الادارة في مفاوضات مع مرشحين محتملين لخلافته وابرزهم البرتغالي روبن اموريم والاسباني خولن لوبيتيغي.

استهل هداف تشلسي كول بالمر المنتقل اليه مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي التسجيل مستغلا فشل دفاع وست هام في تشتيت احدى الكرات فوضعها داخل الشباك (15).

ورفع بالمر الذي يحتفل الإثنين بعيد ميلاده الثاني والعشرين، رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم في الدوري المحلي، في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين الذي يتصدره مهاجم مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هالاند بـ25 هدفاً بفضل رباعية في مرمى ولفرهامبتون السبت.

واضاف الاسكتلندي الدولي كونور غالاغر الثاني بتسديدة رائعة داخل المنطقة (30).

وسجل نوني مادويكي الثالث مستغلا تمريرة بالرأس من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا (36).

واضاف تشلسي هدفين في الشوط الثاني عبر السنغالي نيكولاس جاكسون بعد مجهود فردي رائع من مادويكي ليتابع الاول الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (48)، قبل ان ينهي جاكسون نفسه مهرجان الاهداف قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم تشلسي الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد غياب عن الملاعب منذ شباط (فبراير) الماضي بداعي الاصابة، حيث دخل بديلاً في الشوط الثاني.

وفي مباراة ثانية، تغلب برايتون على استون فيلا بهدف سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء تصدى لها الحارس السويدي روب اولسن لكن بيدرو نجح في اعادتها الى الشباك.

والخسارة هي الثانية لأستون فيلا صاحب المركز الرابع بعد سقوطه المفاجىء على ارضه امام اولمبياكوس اليوناني 2 4 في نصف نهائي مسابقة "كونفرنس ليغ" الخميس.