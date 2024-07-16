مدريد: قال النجم الفرنسي كيليان مبابي الثلاثاء لجماهير ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياغو برنابيو بمناسبة تقديمه رسمياً لاعبا للنادي الملكي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، "سأهب حياتي لهذا النادي"، مؤكداً مرة أخرى أنه يُحقق "حلم" الطفولة.

وتوجّه ابن الـ25 عاماً إلى جمهور ريال بالإسبانية بطلاقة "وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق. لقد حلمت لسنوات باللعب لريال مدريد واليوم أصبح حلمي حقيقة. أنا فتى سعيد. (...) سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي وأن أصبح لاعباً في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم".

ووقعّ مبابي المنتقل إلى ريال ضمن صفقة انتقالٍ حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، عقداً لخمسة مواسم.

وسلّم فلورنتينو بيريس، رئيس النادي الملكي، اللاعب الجديد القميص رقم 9 الذي ارتداه مواطنه كريم بنزيمة قبل انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي في الموسم الماضي.

وحضر 85 ألف شخص حفل التقديم الذي كان من المتوقّع أن يكسر الرقم القياسي المسجّل سابقاً في تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل 15 عاماً.

وحجز المشجعون بسرعة التذاكر المجانية كما عمد بعضهم إلى بيع التذاكر التي حصلوا عليها للاستفادة من الضجة المحيطة بوصول أحد أبرز المهاجمين في العالم.

وسيحصل مبابي على بضعة أيامٍ إضافية للراحة قبل بدء موسمه في العاصمة الإسبانية، على الرغم من أن زملاءه الجُدد استأنفوا التمارين الإثنين.

ولم يُخفِ المهاجم الذي خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي كأس أوروبا 2024 على يد إسبانيا (1 2)، حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردّد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لاسيّما من قبل الرئيس بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

ويصل مبابي الذي برز اسمه مع موناكو قبل الانتقال إلى سان جرمان، إلى العاصمة مدريد بعد أداءٍ مخيّبٍ للآمال في كأس أوروبا، حيث اكتفى بتسجيل هدفٍ واحد من ركلة جزاء.

كما أن المهاجم عاش فترة صعبة في الموسم الأخير مع سان جرمان، وذلك عقب إعلانه قرار عدم تجديد عقده، معترفاً بشعوره بـ"التحرر والارتياح" لانتقاله إلى مدريد.

وسيشكّل مبابي إلى جانب الإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثياً مرعباً في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.