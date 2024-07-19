ستوكهولم: بلغ الإسباني رافايل نادال الدور نصف النهائي من دورة باشتاد السويدية لكرة المضرب على الملاعب الترابية (250 نقطة)، بعد فوزه بشق الأنفس في مباراة ماراثونية الجمعة على الأرجنتيني ماريانو نافوني 6 7 (2 7) و7 5 و7 5.

وهي المرة الاولى التي يصل فيها نادال (39 عاماً) إلى المربع الذهبي لاحدى الدورات منذ بطولة ويمبلدون قبل عامين، علماً انه يخوض دورة باشتاد لأول مرة منذ فوزه باللقب عام 2005 وهو في سن الـ 19 عاماً.

وبعد تراجعه إلى المركز 261 في تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي"، احتاج نادال الذي استفاد من بطاقة دعوة للمشاركة في باشتاد، إلى 3:59 ساعات للفوز على منافسه في ربع النهائي.

قال نادال الذي خاض ثاني أطول مباراة من ثلاث مجموعات في مسيرته، بعد مباراة نصف نهائي مدريد 2009 ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش والتي استمرت أربع ساعات و3 دقائق "لقد كانت مباراة متقاربة وطويلة ومتعبة للغاية".

ويستعد الإسباني لمنافسات كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس المقامة على ملاعب رولان غاروس حيث توّج باللقب 14 مرة (27 تموز (يوليو) 4 آب (أغسطس)).

وفي مواجهة نافوني، المصنّف 36 عالمياً، ظهر جلياً أن بداية "رافا"، الفائز بـ 22 لقباً كبيراً، كانت سيئة حيث خسر المجموعة الأولى في الشوط الفاصل، بعدما تعرض لكسر الإرسال ثلاث مرات خلالها.

وفرض ابن مايوركا الكلمة الأخيرة بفوزه بالمجموعتين التاليتين، على الرغم من أن نافوني رفض الاستسلام وتمكن من تعديل النتيجة 5 5 في المجموعة الثالثة، قبل أن يخسرها فالمباراة.

ويتواجه نادال مع الكرواتي دويي أيدوكوفيتش الصاعد من التصفيات (130) والفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6 2 و4 6 و6 4 في نصف النهائي السبت.

فاز نادال بآخر ألقابه الفردية البالغ عددها 92 في بطولة فرنسا المفتوحة 2022، حين حقق لقب رولان غاروس الرابع عشر معززاً رقمه القياسي. عاد إلى الملاعب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارته في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة أواخر أيار (مايو) الماضي.