لندن: فشل نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم مجدداً في التوصل إلى اتفاق بشأن بيع الحصة الأكبر من أسهمه، وهذه المرة مع مجموعة "فريدكين" الأميركية، بعد أقل من شهر على فشل المفاوضات مع شركة الاستثمار الأميركية الخاصة "777 بارتنرز".

وبقيادة الملياردير الأميركي دان فريدكين، دخلت المجموعة الأميركية في 21 حزيران (يونيو) في مرحلة التفاوض الحصري مع القطب الأزرق لمدينة ليفربول، للبحث بعملية شراء محتملة.

لكن لم يتوصل إلى اتفاق بين المجموعة الأميركية ومالك أغلبية الأسهم في النادي فرهاد موشيري، وفق ما أفاد إيفرتون في بيان قال فيه "انتهت المناقشات بين بلو هيفين هولدينغز (الشركة المالكة للنادي) ومجموعة فريدكين بشأن البيع المحتمل لحصة أغلبية في إيفرتون ولن تمضي مجموعة فريدكين قدماً في عملية شراء النادي".

وتابع "دخلت كل من بلو هيفين هولدينغز ومجموعة فريدكين في مناقشات بحسن نية لاستكشاف ما إذا كان من الممكن الاتفاق على البيع. وانتهت تلك المناقشات. واتفق الطرفان على أنه من مصلحتهما أن يستكشف إيفرتون خيارات بديلة".

وهذه المرة الثانية هذا العام التي يعجز فيها إيفرتون عن المضي قدماً في عملية البيع بعد انهيار صفقة مع شركة "777 بارتنرز" التي تتخذ من ميامي مقراً لها.