باشتاد (السويد): تأهل الإسباني رافايل نادال إلى نهائي إحدى دورات اللاعبين المحترفين "أيه تي بي" للمرة الأولى منذ تتويجه ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2022، بفوزه السبت على الكرواتي دويي أيدوكوفيتش الصاعد من التصفيات بثلاث مجموعات في الدور نصف النهائي من دورة باشتاد السويدية لكرة المضرب (250 نقطة).

تأهل النجم الأسطوري رافا نادال إلى النهائي يعد مؤشراً على أن جيل الكبار (الأساطير) لايزال على قيد الحياة، خاصة أن الانطباع العام بسيطرة الجيل الشاب بقيادة ألكاراس أصبح سائداً بقوة في عالم التنس.

وغداة مباراته الماراثونية في المربع الذهبي حين احتاج إلى قرابة 4 ساعات للفوز على الأرجنتيني ماريانو نافوني، اختبر الإسباني ابن الـ 38 عاماً مرة جديدة حدوده القصوى على الملاعب الترابية واحتاج إلى ساعتين و12 دقيقة للتغلب على أيدوكوفيتش المصنّف 130 عالمياً والذي لم يسبق له أن تجاوز أكثر من دورين قبل مشاركته في باشتاد.

وقلب نادال تأخره بالمجموعة الاولى إلى فوز مستحق 4-6 و6-3 و6-4، ليعود لخوض المباراة النهائية في الدورة التي احرز لقبها عام 2005 عندما كان يبلغ 19 عاماً.

قال نادال "لقد كانت مباراة صعبة للغاية. لقد كانت صعبة جداً بصراحة، لكني وجدت طريقة للبقاء على قيد الحياة والتأهل إلى النهائي بعد فترة طويلة من دون تحقيق ذلك، لذا فهذه أخبار رائعة وأنا سعيد جداً بذلك".

وتابع الإسباني الذي تراجع تصنيفه إلى المرتبة 261 بعد سلسلة من الإصابات "إنه شعور رائع دائما أن أعود إلى النهائي. فزت بأربع مباريات متتالية وهو أمر لم أتمكن من تحقيقه منذ عامين".

أقاتل للعودة من جديد

وأضاف "لقد حدثت أشياء كثيرة... ما زلت في عملية استعادة الكثير من الأشياء التي فقدتها لأني خضعت لعملية جراحية مهمة جداً في الورك منذ عام تقريباً، لذا فإن الأمور لا تسير بهذه السهولة. لكنني أقاتل. لقد ناضلت خلال الدورة بأكملها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم....".

في مواجهة أيدوكوفيتش ابن الـ 23 عاماً، خاض نادال مجموعة أولى معقدة فخسر ارساله مرتين في البداية، قبل أن يخسرها خلال النقطة الاولى لصالح منافسه.

عوّض نادال تأخره، فتقدم في المجموعة الثانية 2-1، ثم كسر إرسال منافسه 4-2 وحسم 6-3. تابع تفوقه في الثالثة حيث تقدم 3-0 وحسم المجموعة 6-4 رغم انتفاضة الكرواتي، فالمباراة.

وضرب "الماتادور" موعداً في النهائي الأحد مع الفائز من مباراة البرتغالي نونو بورغيش السابع والأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي، في سعيه لاحراز لقبه الفردي الـ 93 في مسيرته.

ويعود آخر انتصار لنادل على ملاعب رولان غاروس قبل عامين، حيث ظفر باللقب للمرة الـ 14 معززاً رقمه القياسي على التراب الفرنسي.

جاهز لأولمبياد باريس

ويشارك نادال في دورة باشتاد تحضيراً لاستحقاقه الأولمبي في باريس حيث ستقام مسابقات كرة المضرب على ملاعب رولان غاروس. يخوض منافسات الفردي والزوجي إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراس (21 عاماً) بطل رولان غاروس وويمبلدون هذا العام.

وعاد المتوّج بـ 22 لقبا كبيراً لحمل المضرب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارته في الدور الاول من بطولة فرنسا المفتوحة في أيار (مايو).

كما يخوض نادال في باشتاد منافسات الزوجي مع النروجي كاسبر رود حيث سيقابل لاحقاً الثنائي البرازيلي أورلاندو لوز ورافايل ماتوس.