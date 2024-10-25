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تُوّج الفريق بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية، على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين فيما يوصف مصرياً بـ"كأس السوبر المصري".

وبذلك، يفوز الأهلي بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، إذ فاز بها 14 مرة من قبل، مقابل أربع مرات فقط لأقرب الملاحقين غريمه التقليدي الزمالك.

أقيمت المباراة على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والأولى من بطولة السوبر المصري في نظامها الجديد بعدما انتصر على حساب مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدف.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ما دفع إلى التمديد لشوطين إضافيين، لكنهما انتهيا بالنتيجة ذاتها.

وبعد الركلات الترجيحية الخمسة المقررة، ساد التعادل للمرة الثالثة في المباراة، لكي يتم تبادل التسديد ركلة بركلة.

عقب تسديد ما مجموعه تسع ركلات ترجيحية لكلا الفريقين، فاز الأهلي بمجموع 7 أهداف مقابل 6 للزمالك.

نجح في التسديد للأهلي كل من: محمد مجدي قفشة، عمر كمال، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، يحيى عطية الله، وحسين الشحات، بينما أخفق في التسديد كل من رضا سليم ويوسف أيمن.

أما فريق الزمالك، فقد نجح في التسديد له كل من: عبدالله السعيد، حسام عبدالمجيد، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو، ومحمد حمدي، وميشا لاك، بينما أخفق كل من حمزة المثلوثي، محمود عبدالرازق (شيكابالا)، وأخيرا عمر جابر.

وبدأ الأهلي المباراة بقوة وكاد يسجل مرتين، ولكن حارس الزمالك محمد عواد تصدى لهجمتين محققتين للأهلي، قادهما كل من حسين الشحات ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول سجل لاعب الزمالك، سيف الدين الجزيري، هدفا من كرة رأسية ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية "الفار" بداعي التسلل.

واجه الفريقان بعضهما البعض بعد فوزهما في نصف نهائي البطولة، إذ تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويحصل الفائز بالمباراة على 250 ألف دولار، مقابل 125 ألف دولار يحصل عليها صاحب المركز الثاني.

وبذلك، يكون الأهلي قد ثأر من الزمالك وبنفس الطريقة، إذ تغلب عليه الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تعادلا بهدف لكل منهما في المباراة، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض قبل أقل من شهر.