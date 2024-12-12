لوس انجليس : بلغ أتلانتا هوكس وهيوستن روكتس نصف نهائي النسخة الثانية من مسابقة كأس "أن بي أيه"، الأول في المنطقة الشرقية والثاني في الغربية، بفوزهما الأربعاء على نيويورك نيكس 108 100 وغولدن ستايت ووريرز 91 90 تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل تراي يونغ 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وتألق دياندري هانتر وجايلن جونسون بتسجيل الأول 24 نقطة والثاني 21 مع 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة، ليواصل هوكس مشواره المفاجئ في النسخة الثانية من هذه المسابقة، وذلك بعدما تفوق على بوسطن سلتيكس بطل الدوري وكليفلاند كافالييرز صاحب أفضل سجل في هذا الموسم وتصدره للمجموعة الثالثة في المنطقة الشرقية.

ويلتقي هوكس في نصف النهائي السبت مع مليووكي باكس الذي تخلص الثلاثاء من أورلاندو ماجيك في ربع النهائي بالفوز عليه 114 109.

وسجل جوش هارت 21 نقطة والدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 19 مع 19 متابعة لنيكس الذي فاز بمبارياته الأربع في دور المجموعات لكنه أهدر الأربعاء تقدمه بفارق 12 نقطة، ليتكرر سيناريو "بلاي أوف" عام 2021 حين احتفل يونغ ورفاقه على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" بالتأهل إلى الدور الثاني بعد حسم السلسلة 4 1.

وتقدم نيكس 66 62 قبل أن يسجل يونغ 8 نقاط متتالية، بينها ثلاثيتان على التوالي، ثم أتبعه هانتر بثلاثية أيضا، ليسجل هوكس 11 نقطة متتالية من دون أي رد لمضيفه، ما سمح له التقدم للمرة الأولى في اللقاء بنتيجة 73 66.

وكان التفوق واضحا لهوكس خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي سجل فيه 61 نقطة مقابل 46 فقط لأصحاب الأرض.

وفي هيوستن، سجل جايلن غرين رميتين حرتين في آخر 3.5 ثانية من اللقاء، ليقود روكتس إلى الفوز على ضيفه ووريرز 91 90 والتأهل إلى نصف النهائي في المنطقة الغربية حيث سيلتقي السبت أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي تخلص الثلاثاء من دالاس مافريكس.

وبفضل 26 نقطة و11 متابعة من التركي ألبرين شينغون و15 نقطة لجاباري سميث، وضع روكتس حدا لمسلسل هزائمه المتتالية أمام ووريرز عند 15 مباراة، وتحديدا منذ الفوز على ستيفن كوري ورفاقه في 20 شباط/فبراير 2020.

وكان روكتس متخلفا بفارق 6 نقاط قبل دقيقة ونصف على النهاية، لكن فريد فانفليت سجل ثلاثية ثم أتبعه شينغون بسلة، ليتقلص الفارق إلى نقطة في آخر 27 ثانية.