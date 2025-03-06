ريو دي جانيرو (البرازيل) : عاد النجم البرازيلي نيمار الى تشكيلة منتخب بلاده بعد غياب دام قرابة العام ونصف العام بسبب الإصابة، لخوض المباراتين أمام كولومبيا والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أواخر هذا الشهر، بحسب ما أعلن مدرب "سيليساو" دوريفال جونيور.

إلى جانب نيمار، استدعيَ كل من مهاجمَي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو، بالإضافة إلى مهاجم برشلونة الاسباني رافينيا.

وشارك نيمار في المباريات الأربع الاولى للبرازيل في التصفيات قبل أن يخرج مصابا خلال الخسارة بثنائية نظيفة أمام الأوروغواي في تشرين الأول/اكتوبر 2023، وهي مباراته الاخيرة التي خاضها مع بطل العالم خمس مرات.

وتستضيف البرازيل التي تحتل المركز الخامس في التصفيات بـ 18 نقطة، كولومبيا الرابعة في 20 الشهر الحالي قبل أن تصطدم بغريمتها التقليدية الأرجنتين المتصدرة وبطلة العالم في 26 منه في بوينوس أيريس.

وغاب نيمار نجم برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي السابق عن الملاعب لنحو عام كامل بسبب الإصابة في الرباط الصليبي بينما كان لاعبا في صفوف الهلال السعودي حيث خاض معه سبع مباريات فقط في 17 شهرا.

وبعد فسخ عقده مع الهلال، وقع نيمار أخيرا عقدا مع ناديه الأول سانتوس، النادي التاريخي للأسطورة بيليه، والذي غادره في عام 2013 للانضمام إلى العملاق الكاتالوني.

وقال نيمار بُعيد انضمامه إلى سانتوس "أريد العودة إلى المنتخب البرازيلي. لا يزال أمامي شيء للفوز به (كأس العالم)، لدي مهمة، ستكون الأخيرة، وأريد أن أفعل كل شيء لإنجازها".