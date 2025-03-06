باريس : اعتبر قائد ومدافع ليفربول الإنكليزي، الهولندي فيرجل فان دايك، ان معاناة فريقه امام باريس سان جرمان الفرنسي لم تنتهِ بعد، ذلك على الرغم من انتزاعه فوزا بشق الانفس 1 0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس الأربعاء.

وهيمن سان جرمان بشكل كبير طوال فترات مباراته امام ليفربول على ملعب "بارك دي برانس"، الا انه خسر المباراة في نهاية المطاف بشكل دراماتيكي، وبفضل ما أسماه الحارس البرازيلي أليسون بيكر "أفضل أداء في حياتي".

ودخل هارفي إليوت من مقاعد البدلاء بدلا من المصري محمد صلاح، ليخطف هدف الفوز لفريقه بعد دقيقة واحدة ومن لمسته الاولى (87).

وسدد ليفربول مرتين فقط على المرمى مقابل 27 تسديدة لفريق العاصمة الفرنسية في أبلغ تعبير عن الهيمنة الباريسية الكاملة على اللقاء.

وتلقى سان جرمان خسارته الاولى في 23 مباراة ضمن مختلف المسابقات في سلسلة تعود الى تشرين الثاني/نوفمبر.

وحذر فان دايك فريقه من أن المواجهة لم تنته بعد، على الرغم من كون الـ"ريدز" سيستضيف لقاء الإياب على أرضه في أنفيلد الثلاثاء.

وقال المدافع المخضرم "يجب أن تكون مباراة عظيمة ويجب أن نكون جاهزين للمعاناة، لانه فريق جيد جدا لم يخسر منذ مدة طويلة جدا".

وتابع "ما أحببته بالفعل هو روح الفريق، الجميع بذل قصارى جهده ونعلم أن الجميع قادر أن يصبح أفضل".

وكان مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت اعترف بأن فريقه كان محظوظا، حتى لو خرج بتعادل.

وأكد فان دايك أن أسلوب اللعب الدفاعي ليس هو الاعتيادي بالنسبة لمتصدر ترتيب الدوري الانكليزي، لكنه نوه بالمنافس "من الطراز العالمي" الذي واجهه ليفربول.

وقال "لا نريد أن نلعب بهذه الطريقة لأن كل من يلعب كرة القدم يرغب بامتلاك الكرة كثيرا ويرغب بأن يكون مسيطرا على المنافس".