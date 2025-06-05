ابوظبي : تأهلت أوزبكستان إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بعد تعادلها مع ضيفتها الإمارات 0 0 الخميس في أبوظبي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت أوزبكستان التي دشنت مشوارها المونديالي في تصفيات نسخة 1998 تحتاج إلى نقطة لمرافقة إيران إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وحققت هدفها بفضل اللعب الحذر الذي اعتمده مدربها تيمور كابادزه الذي حل في شباط/فبراير خلفاً للسلوفيني سريتشكو كاتانيتش الذي استقال بسبب مشاكل صحية.

وضمنت إيران البطاقة الأولى منذ الجولة الثامنة وهي تتصدر المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة قبل مباراتها مع قطر لاحقاً، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان الثانية.

أما الإمارات التي خاضت مباراتها الأولى تحت قيادة مدربها الروماني كوزمين أولاريو الذي حل بديلاً للمقال من منصبه البرتغالي باولو بينتو فبقيت ثالثة برصيد 14 نقطة، وستخوض الملحق.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري يشارك فيها أصحاب المركزين الثالث والرابع.

وعلى عكس الشوط الأول السلبي والذي لم يشهد فرص سانحة، جاء الثاني أكثر إثارة، وبدأه المنتخب الضيف بفرصة خطرة بعد تمريرة من علي صالح إلى لوان بيريرا سددها قوية وأمسكها الحارس أوتكير يوسوبوف(47).

وردت أوزبكستان بأخطر فرص المباراة بعد توغل رائع من مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي عبد القادر خوسانوف أنهاه بعرضية قابلها البديل أبوسبيك فيزولاييف برأسه ولكنها أصابت العارضة(53).