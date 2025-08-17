لندن : أبرم برنتفورد عاشر الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسم الماضي، صفقة قياسية للنادي السبت، بتعاقده مع الجناح البوركينابي دانغو واتارا قادما من بورنموث بصفقة بلغت قيمتها نحو 58 مليون دولار.

وسجّل واتارا (23 عاما) 11 هدفا في 88 مباراة مع بورنموث منذ انضمامه إليه من لوريان الفرنسي عام 2023.

وأكد برنتفورد أن الصفقة تمثل رقما قياسيا جديدا في تاريخ النادي، متجاوزة الـ30 مليون جنيه إسترليني التي دفعها للتعاقد مع البرازيلي إيغور تياغو العام الماضي.

وقال الايرلندي كيث أندروز مدرب الفريق "نحن سعداء جدا بضم دانغو. كنا نعلم عنه واندهشنا من إمكانية توفره في السوق، وبمجرد أن أدركنا أن ضمه ممكن، ركزنا بشكل كامل على إتمام الصفقة"، مضيفا "أُعجبنا بخبرته في الدوري الممتاز رغم صغر سنه، لكنه لم يجد الإيقاع المطلوب بسبب غياب الاستمرارية في المشاركة".

ويأتي هذا التعاقد في وقت فقد فيه برنتفورد مدربه وهدافه وقائده من الموسم الماضي، بعدما أنهى الدوري في المركز العاشر. إذ غادر الدنماركي توماس فرانك لتدريب توتنهام، وانتقل الكاميروني براين مبومو إلى مانشستر يونايتد، بينما وقّع القائد الدنماركي كريستيان نورغارد مع أرسنال.