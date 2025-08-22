واشنطن : تقام مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الخامس من كانون الأول/ديسمبر في مركز كينيدي في واشنطن، وفقا لما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

قال ترامب، جالسا في المكتب البيضاوي إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، وهو يمسك كأس العالم بين يديه واضعا على رأسه قبعة حمراء تحمل الشعار: "ترامب كان محقا في كل شيء": "إنّه "من المحتمل أن يكون هذا أكبر حدث رياضي".

وتقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ويشارك فيها 48 منتخبا ستوزع على 12 مجموعة من أربعة فرق، بحيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

تقام المباراة الافتتاحية في 11 حزيران/يونيو 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو. أما النهائي، فمن المقرر إقامته في 19 تموز/يوليو على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.