برشلونة : يأمل مدرب برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الألماني هانزي فليك في بقاء مهاجمه فيرمين لوبيس في النادي الكاتالوني بالرغم من ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى تشلسي الانكليزي، ولكن من دون أن يكون واثقا من حصول ذلك.

وافادت وسائل إعلام محلية أن ابن الـ 22 عاما يفكر في امكانية الرحيل عن عملاق كاتالونيا حيث تدرج قبل أن يبدأ مع الفريق الاول في موسم 2023 2024.

وأكد فليك أن لوبيس هو جزء مهم من الفريق ومن ضمن رهاناته للدفاع عن لقبه بطلا للدوري والفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ عام 2015.

قال فليك خلال مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة فريقه أمام رايو فايكانو الأحد في المرحلة الثالثة "تحدثت معه، وأنا مقتنع بانه سيبقى ولكن في النهاية لا أعرف ما سيحدث لذا علينا الانتظار. سأكون سعيدا عندما يقفل سوق الانتقالات".

وأضاف "قلت له رأيي، ولكن هذا الامر يبقى بيني وبينه. في بعض الاحيان يملك اللاعبون وجهات نظر مختلفة، كما يحيط بهم العديد من الناس، يعرفون ربما أكثر مما نعرف".

وتابع "في النهاية هي تجارة، عليّ التركيز على فريقي (و) أنا سعيد جدا لان فيرمين يلعب لبرشلونة".

وأردف "هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، وقد أظهر ذلك في الموسم الماضي. اسلوبه مختلف عن باقي اللاعبين وبامكانه مساعدتنا كثيرا".