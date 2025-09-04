باريس : أهدى المهاجم كيفر مور، منتخب بلاده ويلز انتصارا صعبا وثمينا على حساب مضيفه الكازاخستاني 1 0 الخميس ضمن منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واعتلى المنتخب الويلزي بهذا الانتصار في أستانا، صدارة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة تكبّدها في الجولة الماضية أمام بلجيكا (3 4) بهدف قاتل من لاعب وسط نابولي الإيطالي كيفن دي بروين في الدقيقة 88.

في المقابل، تجمّد رصيد المنتخب الكازاخستاني عند ثلاث نقاط من أربع مباريات، محتلا المركز الرابع ما قبل الأخير.

وأحرز مور هدف الانتصار في الدقيقة 24، بعدما تابع من مسافة قريبة إلى الشباك كرة تصدى لها حارس المضيف تيميرلان أناربيكوف، إثر ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها لاعب وسط فولهام الإنكليزي هاري ويلسون وحوّلها لاعب سوانزي ليام كولن برأسية.