الرياض (السعودية) : قاد الجناح البرازيلي دافيد نيريس فريقه نابولي إلى التتويج بلقب الكأس السوبر الإيطالية للمرة الثالثة في تاريخه، بتسجيله ثنائية الفوز في مرمى بولونيا 2 0 الإثنين على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وحقق الفريق الجنوبي لقبه الثالث في السوبر بعد 1990 و2014.

ويعيش الفريق الجنوبي فترة زاهية في الأعوام الأخيرة، إذ سبق له التتويج بلقب الدوري الإيطالي في 2023 و2025 وكأس إيطاليا في 2020.

افتتح نيريس التسجيل لفريق المدرب أنتوني كونتي في الدقيقة 39، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 57، مانحا بذلك فريقه لقب النسخة الثامنة والثلاثين للكأس السوبر التي أقيمت للمرة الرابعة تواليا، والسادسة تاريخيا، في السعودية.

سيطر نابولي بشكل شبه تام على مجريات الشوط الأول، فكان الأفضل من ناحية الاستحواذ على الكرة، كما كان الأكثر صناعة للفرص، معتمدا بشكل أساسي على التمريرات العمودية المباشرة صوب مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند الذي شكّل محطة هجومية رئيسة، إضافة إلى لعبه دورا محوريا في مساعدة فريقه على الخروج من ضغط بولونيا المتقدم في بعض الأحيان.

وكاد بطل الدوري يكافَأ على أفضليته، لكن تسديدة المقدوني الشمالي إلييف إلماس من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي وضعه من خلالها في مواجهة المرمى، مرت بمحاذاة القائم الأيسر (10).

في الدقيقة 36، وبعد هجمة منظمة تخللها تمريرات متقنة من لمسة واحدة، وضع إلماس زميله الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتسولا في حالة انفراد، لكن حارس مرمى بولونيا فيديريكو رافاليا تصدى ببراعة لمواطنه الذي حاول رفع الكرة "لوب".

وأثمرت محاولات نابولي هدفا أول حمل توقيع نيريس بتسديدة قوية مقوّسة بيسراه من خارج المنطقة، أسكنها الزاوية العليا إلى يمين رافاليا (39).

ولم يتغيّر الحال في بداية الشوط الثاني، فسدّد هويلوند من داخل المنطقة (47 و54)، ولعب المدافع الكوسوفي أمير رحماني رأسية من مسافة قريبة (48)، لكن رافاليا تألّق في التصدي للمحاولات الثلاث.

وعلى عكس المجريات، أضاع لويس فيرغوسون فرصة إعادة النهائي إلى نقطة البداية. فبعد عرضية من ريكاردو أورسوليني من الجهة اليمنى، حوّل لاعب الوسط الاسكتلندي الكرة برأسية من مسافة قريبة إلى مكان وقوف الحارس الصربي لنابولي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش في منتصف المرمى (56).

ولم يتأخر عقاب فيرغوسون على فرصته الضائعة، بعدما لعب رافاليا تمريرة قصيرة إلى المدافع الكولومبي جون لوكومي داخل المنطقة، قطعها نيريس وانفرد ورفعها من فوق رافاليا محرزا هدفه الثالث في المسابقة (57).

ولم تشهد الدقائق الموالية تسجيل المزيد من الأهداف، رغم صناعة نابولي الكثير من الفرص في ظل انهيار واضح لبولونيا الذي خسر مدربه فينتشنسو إيتاليانو نهائيا جديدا له.

وكان إيتاليانو خسر سابقا نهائي "كونفرنس ليغ" مع فريقه السابق فيورنتينا مرتين، في 2023 أمام وست هام الإنكليزي، وفي 2024 أمام أولمبياكوس اليوناني، كما خسر نهائي كأس إيطاليا مع فيورنتينا أيضا في 2023 أمام إنتر.