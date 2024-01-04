إيلاف: نشرت الممثلة الأميركية ليلي راينهارت، عبر موقع إنستغرام، صوراً من كواليس تصوير مسلسل Hal & Harper، مع الكاتب والمخرج والنجم كوبر رايف.

ألمحت راينهارت أيضًا إلى أنه سيتم عرض Hal & Harper "في وقت ما في عام 2024".

تم التأكيد في أغسطس 2023 أن العمل سيضم مارك روفالو وأديسون تيملين ونجمة قصص الرعب الأميركية هافانا روز ليو.

وكان رايف قد كشفت أن قصة Hal & Harper تدور حول أب أعزب تؤدي مشاكله في تربية طفليه إلى نموهما بسرعة كبيرة جدًا.

حقق رايف نجاحًا كبيرًا مع فيلم Shithouse لعام 2020، ومؤخرًا قام بكتابة وإخراج وتمثيل فيلم Cha Cha Real Smooth، والذي يقوم ببطولته مع داكوتا جونسون وأوديا راش.

أنهت راينهارت عملها في Riverdale العام الماضي واجتمعت مجددًا مع النجمتين السابقتين كاميلا مينديز ومادلين بيتش للعب دور شخصيات باتمان في عيد الهالوين الماضي.

لقد فكرت في نهاية المسلسل قبل بضعة أشهر، معترفة بأنه لم يكن من السهل دائمًا التعامل مع سخافة قصص Riverdale.

وقالت: "لم يكن من السهل حقاً أن تشعر بأنك مجرد مزحة. كلنا نريد أن نكون ممثلين جادين، ونحن متحمسون لما نفعله".

"لذلك عندما أصبحت سخافة مسلسلنا موضوعا للحديث، كان الأمر صعبا."

بصرف النظر عن Riverdale، لعبت راينهارت أيضًا دور البطولة في فيلم Hustlers مع جينيفر لوبيز، والدراما الرومانسية Chemical Hearts من Prime Video، وفيلم Look Both Ways لنتفليكس .