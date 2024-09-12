يُستحسن القراءة للنساء أولاً، ويليهن الرجال

لنكن على يقين أن هناك فتياتٍ لسن مرغوباتٍ عند كثيرٍ من الرجال، لأنَّ هؤلاء الرجال عموماً يبحثون عن صفاتٍ أساسيةٍ في شريكة الحياة قد تكون الفتاة المعنية غافلةً عن بعضها.

هنا، نقدّم لكِ، سيدتي، مجموعةً من النصائح التي أضمن أنها ستساعدكِ في إيجاد الشريك الملائم ليرافقك في رحلة العمر وأنتِ هانئة وسعيدة:

1. إذا كنتِ تجدين جمالكِ الخارجي ليس كافياً لجذب الرجل، فاعلمي أن عنصر الجمال هو إحدى الصفات التي يبحث عنها الرجال، وليس كلّها. لذا عليكِ البحث عن صفات جذبٍ أخرى فيما تقرئين الآن.

2. كوني شخصيةً فكاهية، لكن ضمن حدود التعقل لا الإسفاف. فالرجل يحب الفتاة التي تملك القدرة على إضحاكه وتخليصه من الهموم والتعب، وهو لا يحتاج إلى المرأة التي تشتكي وتتذمر باستمرار.

3. لا تكوني ساذجةً وسطحيّة، بل تمتّعي بالذكاء والفطنة واحرصي على تنمية قدراتكِ الثقافية. فهذا كفيلٌ بمساعدتكِ على فهم الآخر وكيفية التعامل معه وجذبه؛ فالرجل يحب الارتباط بالفتاة التي تملك القدرة على المحادثة والحوار في شتى الأمور، وإبداء الرأي وتقديم الحلول. ويتجنب المرأة الفارغة التي لا همَّ لها سوى الحديث عن ملابسها، شعرها، مكياجها، وموضتها.

4. اجعلي التواضع من أبرز صفاتكِ، لأنَّ جمالكِ وذكاءكِ لن ينفعاكِ إذا كنتِ متعاليةً وتتباهين بنفسكِ على الدوام. فالتواضع يزيدكِ إثارةً وجاذبية.

5. تحلّي بالعفوية وكوني مسترخيةً وغير متشنجة. هذه الصفات توحي بالرومانسية وتجذب الرجل، ومن دونها سوف تتحول أي علاقةٍ إلى حالةٍ من الملل والضجر.

6. تخلّي عن عصبيتكِ مهما كانت الظروف تضغط عليكِ، لأنَّ العصبية تجعل الرجال ينفرون منكِ، خاصةً من يفكر في الارتباط والاقتران الأسري.

7. كوني طموحة، لأنَّ الطموح مهم جداً بالنسبة للرجال، وهو نقطة جذبٍ بالغة الأهمية لا تدركها أغلبية النساء.

8. لا تتخلي عن الثقة بالنفس. ولتكن أول كلمات الغزل التي ستقولينها هي لنفسكِ أمام المرآة. فإنَّ ذلك سوف يمنحكِ دفعاً إلى الأمام وتفاؤلاً أكبر بإيجاد الشريك المطلوب.

9. اجعلي الابتسامة رفيقتكِ الدائمة، لأنَّ جمالكِ لن يكتمل من دون وجهٍ بشوشٍ ومشرقٍ يلفت الانتباه.

10. لا تبالغي في الحديث عن رشاقتكِ والحميات التي تتبعينها، لأنَّ للرجال اهتماماتٍ كثيرة أخرى غير الرشاقة وما يتعلق بها.

11. تعلّمي أصول اللياقة وآداب السلوك الاجتماعي. وإن لم يكن لديكِ فكرة عنها، فالكتب المتخصصة باتت متوفرة، ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا صارت تعرض الكثير من الفقرات حول هذا الموضوع. وتذكّري أن حسن تصرفكِ ولياقتكِ يجعلانكِ معشوقةً من الآخرين.

12. اعتني بنظافتكِ جيداً. نظافة الجسم، الشعر، الأظافر، والملابس من الأمور التي تبرز الأنوثة وتجعل المرأة أكثر جاذبية.

13. إن لم تكوني من النوع الرياضي، فالوقت قد حان للبدء بمزاولة التمارين الرياضية اليومية. اختاري التمارين التي تفضلينها، لأنها ستشعركِ بالسعادة. الرياضة تزوّدكِ بالطاقة الإيجابية، وتكسبكِ مزاجاً جيداً طوال اليوم، وتمنحكِ جسماً رائعاً ومشدوداً.

14. أحسني اختيار العطر الذي يتلاءم مع شخصيتكِ ويغلّفكِ بهالةٍ من الجاذبية والإغراء، ويترك أثراً رائعاً على الرجل.

15. لا بأس باستشارة اختصاصيةٍ في المظهر مرة واحدة، تحدّد لكِ فيها الألوان وقصات الشعر التي تتلاءم مع شخصيتكِ وشكل جسمكِ. فالأناقة ومعرفة اختيار ما يلائمك هما أحد مفاتيح الجذب.

16. لا تكوني مترددةً في مسألة الارتباط، لأن القرار يجب أن يكون نابعاً من رغبةٍ ذاتيةٍ بحتة، وليس إرضاءً لأهلكِ أو مجتمعكِ.

17. حسّني طباعكِ وكوني أكثر مرونةً ودلالاً في تعاملكِ مع الجنس الآخر، لأن الرجل عموماً يتجنب الارتباط بالمرأة المتسلطة والعنيدة.

18. خصّصي وقتاً للمشاركة في الأحداث والمناسبات الاجتماعية المختلفة سواء برفقة الأهل أو الأصدقاء، فهذه الطريقة تجعلكِ تتعرفين إلى أشخاصٍ جدد، وربما يكون عريس المستقبل من بينهم.

19. اتخذي قراراً بالتوفيق بين عملكِ وحياتكِ الأسرية، فهذا سيساعدكِ في اختيار الشريك الأفضل.

20. إذا كنت تعانين من مشكلةٍ حقيقيةٍ في موضوع الارتباط، قد يكون عليك استشارة اختصاصي في العلاج النفسي.

أوقن أنكِ ستنالين ما أردتِ وتظفرين بشريك العمر إذا أخذت بهذه النصائح.