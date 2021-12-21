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إيلاف: مع طرح الفيلم الرومانسي "ريتسا" في جميع دور العرض السينمائي بمصر، أعاد النجم الكبير محمود حميدة والفنان الشاب يوسف للذاكرة العلاقة المميزة التي جمعت بينهما والتي بدأت بفيلم "بحب السيما" ويعد ريتسا أحدث محطة فنية جمعت بينهما.

بدأت العلاقة الفنية بحسب النجم الشاب يوسف عثمان، وهو في سن العاشرة، حيث كان يمتلك الفنان محمود حميدة، والدكتور محمد عبد الهادي استديو للتمثيل و يبحثان عن طفل للمشاركة في بطولة فيلم "بحب السيما"، ونجح بعد التحاقه بورش التدريب بالاستديو في الدخول في التصفيات والترشح لدور "نعيم" في الفيلم.



لفت يوسف الأنظار في دور نعيم خاصة مع العلاقة المميزة التي جمعت بين شخصية الطفل ووالده التي أداها محمود حميدة، ما ساهم في فوزه بجائزة أوسكار السينما المصرية في 2004، بعدها اختفى عن الأنظار لمدة طويلة.

العودة إلى البطولة السينمائية لم تكن سهلة، بل استغرقت 17 عاما، وهذه المرة أيضاً أمام النجم محمود حميدة لكن ليؤدي شخصيته في الخمسينات وهو شاب، وقد حرص يوسف استعادة الذكريات من خلال نشر صور له مع النجم الكبير على حسابه الشخصي على الانستغرام، وقد حرص يوسف على مشاهدة البرامج والأفلام التي ظهر فيها حميدة ليتمكن من تفاصيل الشخصية دون تقليدها.

إلا أن الفترة التي اختفى فيها يوسف لم تكن اختفاءً تاماً فقد سبق لفيلم من ضهر راجل 2015، أن جمع بين النجمين لكن لم يكن دور بطولة ليوسف، كما جمعهما فيلم فوتوكوبي في 2017.

وقد كشف يوسف أن سر اختفائه هو نصيحة من المخرج محمد عبد العزيز أثناء عملهما معاً في مسلسل آخر الخط (2007)، حيث نصحه بالانقطاع فترة عن التمثيل والعودة من جديد بعد بضعة سنوات حتى يتقبله الناس، خاصة مع انتقاله من مرحلة الطفولة إلى الشباب، وهو ما استمع إليه يوسف واستغل تلك الفترة في دراسة السينما، قبل العودة مع النجم الراحل خالد صالح في فرعون (2013).

يحكي "ريتسا" قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

وهو من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وتوزيع داخلي اوسكار للتوزيع ودور السينما، فيما تتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

