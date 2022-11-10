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إيلاف: اختار جمهور مهرجان أوستن للأفلام، فيلم بيت سلمى للمخرجة هنادي عليان، ليكون أفضل فيلم روائي عُرض في دورته الـ29، لتكون الجائزة الثانية للفيلم من مهرجان أميركي بعدما فاز قبل شهرين بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان سينكويست للسينما والإبداع بأميركا.

ويُعرض بيت سلمى في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، يوم السبت 19 نوفمبر الساعة 2:45 مساءً (غرينتش -7) في "The Roxie Theater"، وهو مهرجان ينظمه المعهد العربي للفيلم والإعلام ويعد أهم مهرجان عربي في أميركا.

وخلال شهر أكتوبر شارك الفيلم في أربعة مهرجانات في الولايات المتحدة الأميركية هما مهرجان هارتلاند السينمائي الدولي بولاية إنديانا، مهرجان الفيلم العربي ضمن المتحف العربي الأمريكي بولاية ميشيغان، ومهرجان بوسطن فلسطين السينمائي حيث شهد الفيلم عرض كامل العدد، وطُلب عدد أكبر من المقاعد لاستيعاب عدد الجمهور، وخارج أميركا عُرض في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، كما شارك في برنامج أفلام المرأة العربية في مالمو بالسويد ورفعت قاعة العرض شارة كامل العدد وفازت بطلته جولييت عواد بعدة جوائز، كما ترشح لجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان أتلانتا السينمائي.



وانطلق "بيت سلمى" على منصة نتفليكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في يوليو الماضي، ونجح في أن يحتل المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة في الأردن لثلاث أسابيع، وسبق هذا إقامة العرض الخاص للفيلم في موطنه الأردن في سينما تاج بحضور طاقم عمل الفيلم وأبطاله بالإضافة إلى عدد من النقاد والشخصيات الإعلامية الهامة.

تلقى الفيلم العديد من الإشادات النقدية عربياً وعالمياً إذ كتبت الناقدة عُلا الشيخ "تكمن قوة الفيلم في جعل مشاهديه يشعرون بأنهم يعرفون الشخصيات من قرب، ويندمجون معها"، وكُتب في موقع سينيسنترك "خلال مشاهدة بيت سلمى لا يمكنك تخمين أنه العمل الروائي الطويل الأول لمخرجته. الفيلم يحكي قصة عن العائلة، الحزن والتآخي"ـ فيما وصفت إيميلي بلاك في سينما كريزد بيت سلمى بـ"دراما متقنة الصنع تشعرك بالدفء العائلي"، وكتب راندي مايرز في ذا ميركوري نيوز "فيلم مبهج للمخرجة هنادي عليان في أول أفلامها، وقدمت فيه تجربة منعشة وفكاهية وصادقة عن العلاقات بين ثلاثة أجيال مختلفة من النساء العربيات".

تدور أحداث بيت سلمى في الأردن، حول ثلاث نساء بشخصيات مختلفة، الأولى سلمى (جولييت عواد)، خبازة موهوبة تعيش وحدها في منزل قديم وضخم يطل على وسط المدينة في عمان، وتدير مخبزاً منزلياً لا يحقق أرباح، ابنتها فرح (سميرة الأسير) هي أم شابة عاملة تعاني من مشكلات زوجية، ويؤدي دور زوجها مالك الممثل فراس الطيبة.

تتسبب وفاة زوج سلمى السابق في انقلاب حياتهن، ويقام العزاء في منزل زوجته الجديدة لمياء (رانيا الكردي)، وهي شخصية اجتماعية مهووسة بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انتهاء العزاء يقوم العم عماد (وليد جيزاوي) بكشف العديد من الأسرار تؤدي إلى مشاحنات عائلية وتُجبر النساء أخيراً على قبول بعض الحقائق القاسية والإمساك بزمام حياتهن.

بيت سلمى من إخراج وتأليف هنادي عليان، وبطولة جولييت عواد، وسميرة الأسير، ورانيا الكردي وفراس الطيبة، إنتاج شركة Reel LA Productions (المنتج ناثان بينيت)، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

يذكر أن ناثان بينيت هو منتج تلفزيوني وسينمائي، أسس شركته الإنتاجية Reel Arab Productions التي عملت في مشاريع كبرى مع MBC في دبي وقدمت معها أكثر من 150 حلقة تلفزيونية، كما قدمت خدماتها لعملاء دوليين مثل نيفيا وأوراكل، انتقل ناثان بعدها إلى لوس أنجلوس وأعاد تسمية شركته إلى Reel LA Productions ليركز من خلالها على إنتاج الأفلام الروائية.

أما هنادي عليان فهي صانعة أفلام و مخرجة ومؤلفة فلسطينية أردنية تركز أعمالها على القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمعات المهمشة من منظور المرأة. نافست أفلامها في مهرجانات الأفلام حول العالم. وقد بدأت مسيرتها في الأردن ثم انتقلت إلى دبي وأسست شركة Reel Arab Productions. بعدها انتقلت إلى لوس أنجلوس بعدما اختيارها للحصول على منحة دراسية شاملة حيث حصلت على ماجستير الفنون الجميلة في إنتاج وإخراج الأفلام في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس.

تعمل هنادي حالياً كأستاذ مساعد لمادة إخراج الأفلام الروائية بجامعة إيمرسون ببوسطن بولاية ماساتشوستس. حصلت هنادي على العديد من المنح والجوائز لأفلامها مثل منحة صندوق الأردن لفيلم بيت سلمى، ولسيناريو فيلم ملكة جمال المخيم، جائزة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، جائزة ديليا سالفي التذكارية، جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم فرصة مريم في مهرجان طنجة السينمائي في المغرب، جائزة جورج بورنز وغراسي آلن في الكوميديا، جائزة من جامعة كاليفورنيا (Directors Spotlight 2018).