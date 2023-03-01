قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: بعد إطلاق أغنية جديدة أخرى تستهدف فيها حبيبها السابق جيرارد بيكيه، طالت سهام شاكيرا صديقته الجديدة.

بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا مارتي

وكان لاعب كرة القدم الشهير، والد ابنيها ، قد بدأ بمواعدة كلارا شيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا علناً، بعد أن خان شاكيرا معها عندما كانت في جولة فنية، مما أدى لانفصالهما في يونيو الماضي.

وقالت شاكيرا ، 46 سنة ، للصحفي المكسيكي إنريكي أسيفيدو في برنامجه التلفزيوني "إن بونتو" باللغة الإسبانية "صدقت قصة أن المرأة تحتاج إلى رجل حتى تكتمل". "كان لدي حلم أن يكون لدي عائلة: أم وأب يعيشان مع أطفالهما تحت سقف واحد .. ربما لا يتحقق كل حلم في الحياة ، لكن الحياة تجد طريقة لتعويضك".

وأضافت: "هناك هذه المقولة التي أحبها: "هناك مكان خاص في الجحيم للنساء اللواتي لا يدعمن النساء""، والمقتبسة من وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت.

وأضافت: "لكنني أعتقد بطريقة ما أنني أرى الأشياء من منظور مختلف الآن" ، وأوضحت: "أشعر أنني كافية وأعتقد أنه عندما تواجه المرأة تحديات في الحياة ، فإنها تعود أقوى. تتعلم أن ترى عيوبك ، وتتقبل ضعفك وتعبر عن الألم الذي قد تشعر به."

قالت المغنية إنه كان من المريح العمل مع DJ Bizarrap في "BZRP Music Session # 53" حيث غنت بالإسبانية "كنت خارج عالمك" و "لن أعود اليك ، حتى لو بكيت ، و توسلت إلي ".

في أغنيتها الجديدة "TQG" ، تغني شاكيرا باللغة الإسبانية ، "لم يعد مرحبًا بك هنا بعد الآن / رأيت ما قالته صديقتك لي / لم يغضبني حتى / بل أضحكني."