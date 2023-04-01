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إيلاف: لم تحصل يسرا على لحظة راحة واحدة منذ وصولها إلى القاهرة في مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"، فخلال حلقات الأسبوع الأول من المسلسل، توالت مجموعة مواقف كوميدية كارثية عليها في دور دكتورة سميحة العائدة من كندا مع ولديها لاستلام ميراثهم من زوجها المتوفى بعد هجرة دامت 25 سنة.

بدأت المواقف أولاً بفقدان الحقيبة التي تحمل جوازات سفر ابنتها سماح (ميان السيد) وابنها سامح (آدم الشرقاوي)، ثم تكتشف أن شقتها في وسط البلد بيعت لشخص لا تعرفه، وتتورط في قضية اقتحام الشقة التي لا يمكنها إثبات ملكيتها لها، وأثناء هذا تفقد ابنتها سميحة مع الحقائب التي تحمل ملابس الأسرة كلها، ثم تفقد ابنها سامح أيضاً الذي لا يعرف شيئاً بالقاهرة، وهكذا يهيم الثلاثة في القاهرة بلا أوراق أو أي أموال، وبملابس لا تخصهم وبقياس XXXXL، حيث تُضطر يسرا لارتداء ملابس تخص شيماء سيف، بينما يرتدي آدم ملابس محمد ثورت.

وبفضل فوقية، التي تلعب دورها شيماء سيف، تفقد دكتور سميحة أيضاً جواز سفرها وهاتفها المحمول.. كل هذا يحدث خلال أول 48 ساعة لهم بالقاهرة، ما يجعله أكثر مسلسل كوميدي مشحون بالأحداث في الموسم الرمضاني الحالي.

لكن بنهاية حلقات الأسبوع تنال هدنة أخيراً بالعثور على ابنيها وحقائب الملابس، لتستعد لخوض معارك استعادة أملاكها بدون أي أوراق أو مستندات أو أموال.

وأمام يسرا، يشارك بالمسلسل نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، محمد ثروت وشيماء سيف، وكما اعتادت يسرا، فإن مسلسلاتها تعطي فرصة للاستعانة بوجوه طازجة، مثل الممثل أحمد عبد الوهاب في دور ضابط الشرطة حسام، إضافة للمخرج عمرو صلاح في أول تواجد له في الدراما الرمضانية بعد سلسلة من الأفلام الكوميدية. وخلال الحلقات التالية، ستتضح أدوار الممثلين محمد محمود وإيمان السيد، كما سينضم لهم علاء مرسي وسماء إبراهيم.