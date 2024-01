عندما تلبس الضابطة في سلاح الجو الأميركي ماديسون مارش الزي العسكري، تنتقل تلقائياً إلى جندية فارسة تحمل راية بلدها بفخر، وعندما تعتمر تاج ملكة جمال أميركا 2024، تتحول إلى سفيرة لبلادها لتوجه رسالة قوية إلى مجتمعها.

إيلاف من بيروت: بعد فوزها بلقب ملكة جمال أميركا للعام 2024، ستخلع الضابطة في سلاح الجو الأميركي ماديسون مارش خوذة القتال، لتستبدلها بالتاج، ولتصبح بذلك أول ضابطة ممارسة في سلاح الجو تفوز بمسابقة الجمال.

سيرة ذاتية مميزة

مارش، التي فازت سابقًا بلقب ملكة جمال كولورادو للعام 2023، من ولاية أركنساس، وهي ضابطة حائزة على درجة في الفيزياء من أكاديمية القوات الجوية، كما أنها تدرس السياسات العامة في جامعة هارفارد كينيدي، بحسب سيرتها الذاتية غير المألوفة لدى المتنافسات في مسابقات الجمال. تهوى مارش قيادة الطائرات الحربية في أوقات الفراغ، كما تتلذذ بطهي المعكرونة والقراءة.

بعد وفاة والدتها في عام 2018، شاركت مارش في إنشاء مؤسسة خيرية لتمويل أبحاث سرطان البنكرياس، ومساعدة ورعاية المرضى. حتى الآن، نجحت المؤسسة بجمع أكثر من ربع مليون دولار.



الملازمة الثانية مارش تظهر بجوار طائرتها F-16D Fighting Falcon ذات المقعدين (الصورة: وزارة الدفاع الأميركية)

"تهانينا للجندية"

وقد حظيت مارش بتشجيع زملائها في أكاديمية القوات الجوية طوال المنافسة، حيث شاركول صورة لها وهي تقف بجوار طائرة بزيها العسكري على حسابها في انستاغرتم، مع تعليق يقول: "من خط الطيران إلى الشهرة".

كما سارع زملاؤها بتهنئتها عبر منصة (X)، فوجهوا اليها رسالة تقول: "تهانينا للجندية في قواتنة الخاصة".

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW