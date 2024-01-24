إيلاف من بيروت: حقق المسلسل الكوري الجنوبي Squid Game نجاحًا هائلاً عندما ظهر لأول مرة في عام 2021، وهو يمثل العرض الأكثر مشاهدة على الإطلاق - حتى أن المنصة أنتجت برنامجاً واقعيًا ناجحًا تم بثه العام الماضي.

كان المعجبون ينتظرون بفارغ الصبر الموسم الثاني، وأكدت Netflix الآن أنه سيعرض أخيرًا هذا العام، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج قريبًا.

وقالت الشركة في خطاب للمستثمرين: "بالنظر إلى المستقبل، على الرغم من إضرابات العام الماضي التي أعاقت إطلاق بعض الأعمال، لدينا قائمة كبيرة وجريئة لعام 2024"، مؤكدة أيضًا أنه سيتم إصدار الموسم الثالث من Bridgerton والموسم الثاني من The Diplomat. هذا العام.

سيشهد الموسم الثاني من Squid Game عودة النجوم الأصليين لي جونغ-جاي و لي بيونغ-هن و وي ها-جون و غونغ يوو، مع انضمام عدد من الإضافات الجديدة إلى طاقم الممثلين.

ومن بينهم بارك غيو يونغ، والمغني جو يو ري، وكانغ إي سيم، ولي ديفيد من فرقة إيتايوون، ولي جين أوك من Sweet Home، ومغني الراب تشوي سيونغ هيون (المعروف أيضًا باسم TOP)، وروه جاي- فاز، و وون جي آن.

الوافدون الجدد يم سي-وان و كانغ ها-نيول و بارك سنغ-هوون و يانغ دونغ-جيون سينضمون الى طاقم التمثيل كذلك.

من المقرر أيضًا أن تتوسع سلسلة Squid Game لتشمل ألعاب الفيديو، حيث أكدت Netflix مؤخرًا لعبة ستسمح للجماهير "بالتنافس مع لاعبين آخرين في ألعاب من السلسلة الناجحة".

الموسم الثاني من Squid Game: The Challenge هو أيضًا في الطريق - وقد طرح المنتجان التنفيذيان جون هاي وستيفن لامبرت مؤخرًا أفكارًا للمجموعة التالية من الحلقات.