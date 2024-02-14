إيلاف من الرياض: ينطلق معرض "طويق للنحت" 2024 في نسخته الخامسة خلال الفترة من 12 حتى 24 شباط (فبراير) 2024، في واجهة روشن، ويحتضن 30 منحوتة من أحجار المملكة، وبالذات حجر الجرانيت، أبدع في نحتها 30 فناناً من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم على مدى 23 يوماً مستمراً.

يشكل "طويق للنحت" أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" ضمن مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 آذار (مارس) 2019، بقيادة وإشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.



ويشتمل معرض "طويق للنحت"، على أعمال فنية متعددة في واجهة روشن، إلى جانب برنامج الشراكة المجتمعية والذي يضم عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل والزيارات التعليمية، بهدف خلق منصة فنيّة تثري أوساط المجتمع وتتيح لزوّار وسكان مدينة الرياض برامج فنيّة تسهم في التبادل المعرفي والثقافي.

وأوضحت سارة الرويتع، مديرة ملتقى طويق للنحت، أنه تم إطلاق النسخة الخامسة تحت شعار "أبعاد متحركة" من خلال لمسات فنية خلدّها الفنانون، لا تقتصر على تحويل الأحجار إلى منحوتات، بل تصور النظرة الفنية لكل فنان، وتعبر عن رؤيته الخاصة". وبيّنت الرويتع أن المملكة تحظى بزخم ثقافي، وتراث أصيل، ومعاصر، يقدم لكل فنان من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة بفن استثنائي باستخدام أحجار الجرانيت بخيارات ألوان متعددة، تمكنهم من تجسيد قصصهم الفنية، مؤكدةً على أن هذه الأعمال الفنية ستتوزع في أنحاء العاصمة لتثري المشهد الفني والثقافي.

ويعد "طويق للنحت" منصة لفنانين من مختلف أنحاء العالم، ليتعاونوا في صناعة أعمال فنية تسهم في إثراء الفن والمشهد الثقافي للعاصمة، كما يحتضن ويطور المواهب المحلية والعالمية، ويعزز الاقتصاد الإبداعي للمملكة.