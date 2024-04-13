إيلاف من الرياض: يتنافس على جوائز المهرجان السينمائي الخليجي في دورته الرابعة الذي ينطلق غداً الأحد 14 نيسان (أبريل) ويستمر حتى الخميس 18 من نفس الشهر بالرياض، 29 فيلماً من كافة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال 4 مسابقات وهي: الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام الوثائقية القصيرة.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

يشارك في المسابقة 6 أفلام هي: "عماكو" من الكويت، وإخراج أحمد الخضري، "شيابني هني" من الكويت، وإخراج z الحسيني، "ماي ورد" من البحرين، وإخراج محمود الشيخ، "فتى الجبل" من الإمارات، وإخراج زينب شاهين، "حوجن" من السعودية، وإخراج ياسر الياسري، "هجان" من السعودية، إخراج أبو بكر شوقي.

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

يشارك في المسابقة 12 فيلماً هي: "محتواي" من الكويت وإخراج معاذ السالم، "سندرة" من الكويت وإخراج يوسف البقشي، "عروس البحر" من البحرين وإخراج محمد عتيق، "طك الباب" من البحرين وإخراج صالح ناس، "البنجري" من عمان وإخراج موسى الكندي، "غيوم" من عمان وإخراج مزنة المساف.

بالإضافة إلى أفلام: "عار" من الإمارات إخراج فاطمة المنصوري، "الخطابة – أم سلامة" من الإمارات وإخراج مريم العوضي، "عليّان" من قطر وإخراج خليفة المري، "شهاب" من قطر وإخراج أمل المفتاح، "كبريت" من السعودية وإخراج سلمى مراد، "شريط فيديو تبدل" من السعودية وإخراج مها الساعاتي.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

وتضم 5 أفلام هي: "قصة ملك الصحافة" من السعودية وإخراج حسن سعيد، "تحت سماء واحدة" من السعودية وإخراج مجبتي سعيد، "السنعوسي وداعاً" من الكويت وإخراج علي حسن، "حجر الرحي" من الامارات وإخراج ناصر الظاهري، "سباحة 62" من الامارات وإخراج منصور اليبهوني الظاهري

مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة

تضم 6 أفلام هي: "زري" من الكويت وإخراج حبيب حسين، "جنة الطيور" من عمان وإخراج عبد الله الرئيسي، "صوت الريشة" من البحرين وإخراج مريم عبد الغفار، "رؤية الوعد - سلمان بن حمد" من البحرين وإخراج إيفا داود، "الموارد" من عمان وإخراج محمد العجمي، "ثم يحرقون البحر" من قطر وإخراج ماجد الرميحي.

ومن المقرر تكريم الفائزين بجوائز المسابقات ضمن الحفل الختامي من المهرجان السينمائي الخليجي ، وتتوزع الجوائز لتغطي جوانب عديدة للإنتاج السينمائي منها جوائز للأفلام القصيرة والأفلام الطويلة والسيناريو والموسيقى التصويرية والممثلين، وذلك دعماً للمواهب والكفاءات السينمائية الخليجية ودعماً لتطور السينما الخليجية.

تكريم شخصيات سينمائية بارزة

تستضيف مدينة الرياض برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، المهرجان السينمائي الخليجي في دورته الرابعة، الذي تنظمه هيئة الأفلام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة 5 أيام خلال الفترة سعياً لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

ويكرّم المهرجان عدة شخصيات سينمائية ذات إسهامات قيّمة في السينما الخليجية، كما تتضمن أعمال المهرجان 3 ورش تدريبية و6 ندوات تثقيفية تهدف لخلق تواصل فني وثقافي لتنمية وتعزيز الدور الفاعل للفن السينمائي، إضافةً لتعميق الشعور بمكانة السينما ودورها في الحياة الاجتماعية.