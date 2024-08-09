إيلاف: في خطوة مثيرة تم الكشف عن مجموعة صور من كواليس يظهر فيها النجم سامر إسماعيل بشكل غامض في ملابس وهيئات مختلفة تُلمح لدوره الرئيسي في مسلسل العميل، النسخة العربية المرتقبة من المسلسل التركي الشهير "في الداخل".

في إحدى الصور، يجلس سامر وعلى وجهه آثار ضرب مبرح، مما يعكس طبيعة الدور الصعبة والمعقدة التي يجسدها. وفي صورة أخرى، يظهر سامر ممسكًا بحقيبة ومسدس، مما يشير إلى أن الشخصية التي يؤديها تتضمن جوانب مظلمة ومليئة بالتحديات.

تعزز هذه الصور التشويق وترفع من مستوى التوقعات، حيث يبدو أن سامر إسماعيل سيقدم أداءً استثنائيًا لدور صرب، الذي سبق وأن تألق فيه النجم التركي شاتاي أولسوي. ويضعنا هذا في ترقب كبير لمعرفة كيف سيعيد سامر تجسيد هذه الشخصية المعقدة، ونتطلع بشغف إلى المفاجآت والإثارة التي سيقدمها هذا العمل المنتظر.

تدور قصة المسلسل حول الأخوين أمير ووسام الذين يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية. بينما أخوه وسام، الذي اختطف عندما كان طفلاً، يكبر ليصبح جزءًا من نفس العصابة. بدون علمهما، يعمل الأخوان معًا دون معرفة حقيقتهما، ويتشابك مصيرهما في إطار مثير مليء بالتشويق.

المسلسل الممتد لتسعين حلقة سيجمع في بطولته مجموعة من فناني سوريا ولبنان منهم سامر إسماعيل، ووسام فارس، يارا صبري، أيمن زيدان ومجموعة من الفنانين الشباب، وسيعرض حصرياً على منصة شاهد يوم 18 آب (أغسطس).