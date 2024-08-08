القاهرة: تألقت هدى المفتي بشكل لافت ومثير من خلال شخصية ولاء، حيث قدمت أداءً مذهلاً ومؤثراً، ليصفها الجمهور ببطلة الحلقة وذلك ضمن أحداث مسلسل مفترق طرق.

ولاء (هدى المفتي) التي عانت من صعوبات كثيرة في حياتها، أظهرت قوتها الأنثوية التي تخفيها وراء شخصية حنفى الصارمة، وذلك بفضل رامز الذي كان على وشك أن يصبح تجربة جديدة لها في حياتها العاطفية إلا أنها وللمرة الثانية تتعرض للصدمة في الشخص الذي سمحت له بإحداث هذا التغيير.

في مشاهد متميزة، واجهت ولاء "رامز" بأفعاله الأنانية، مؤكدة على أنها لن تتخلى عن مبادئها بسبب الحب. حيث قالت له بكل وضوح ألا يبني نجاحه على حساب تعاسة الآخرين، مشددة على أن طريقه نحو النجاح كمحامي يجب أن يبدأ بشكل صحيح وأخلاقي، بجانب اصرارها على جعله يعترف بخطأه ومواجهة نتيجة أفعاله.

قدمت هدى هذه المشاهد بأداء ملفت وجذاب، مما أثر في جمهور المسلسل بشكل كبير، ليعتبرونها من أفضل الشخصيات في المسلسل، فعلى سبيل المثال كتبت ريهام أحمد " اللي بدأته هدى المفتي بشكل حلو كملته بشكل حلو، أحلى حاجة في المسلسل واجتمع عندها الذكاء وسرعة البديهة" ، وعلقت هبة حسام " هدى جميلة في كل حاجة، تمثيل وأداء وعفوية وماسكة الشخصية حلو أوي"، كما كتبت مريم هيلف " أنا بتفرج على المسلسل عشان أشوفها ولبسها حلو اوي و بتضحكني جداً مع رامز".

The Good Wife

مفترق طرق هو النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير The Good Wife وهو أحد أفضل 100 مسلسل أُنتج في القرن الحادي والعشرين حول العالم، إذ يحفل العمل بتاريخ حافل من الترشيحات والجوائز العالمية مع 14 ترشيحاً لجائزة Golden Globe ، و43 ترشيحاً لجوائز Emmy.

والمسلسل يعرض حالياً على منصة شاهد، وهو من بطولة هند صبري، إياد نصّار، هدى المفتي، ماجد المصري، جومانا مراد، علي الطيب، نهى عابدين وليلى عز العرب، ومن إنتاج مجموعة كاريزما، رؤية درامية وسيناريو وإشراف على فريق الكتابة وائل حمدي وشريف بدر الدين، بمشاركة الكتّاب؛ محمود الشافعي، أميرة إسماعيل، راوية عبد الله وبسنت الحديدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى مورو.